Жителя Пермского края оштрафовали за забой свиньи из охотничьего ружья

В Пермском крае рассмотрели необычное дело. 18 января 2025 года в 12:00 житель деревни Кукушка (Пермский край) произвел забой свиньи в сарае своего дома, применив для этого охотничье огнестрельное ружье, выпущенное в 1967 году. Оно досталось ему от брата и находилось на хранении в доме без соответствующего разрешения.
«Данное огнестрельное оружие содержалось незаконно, поскольку оно подлежит обязательной регистрации. Для его приобретения и использования необходимо получить лицензию на владение гражданским оружием самообороны, разрешенным также для охоты и забоя домашних животных», — сообщает Кочевский районный суд Пермского края в соцсети «ВКонтакте».
Мировым судьей были рассмотрены два административных дела по фактам нарушений, предусмотренных частью 2 статьи 20.13 и статьей 20.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении данного гражданина. По каждому из них назначено взыскание в виде штрафа, сумма которых превышает 20 тысяч рублей. Изъятое оружие решено уничтожить. Оно передано в территориальный орган федеральной исполнительной власти, осуществляющий контроль в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации по Пермскому краю.
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