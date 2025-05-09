Впервые за три года тысячи человек прошли в «Бессмертном полку» в Верхней Пышме. Фото

В «Бессмертном полку» в Верхней Пышме приняли участие около двух тысяч человек
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«Бессмертный полк» прошел в очном формате впервые с 2022 года
«Бессмертный полк» прошел в очном формате впервые с 2022 года Фото:
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Свердловчане празднуют 9 Мая

Впервые с 2022 года в Верхней Пышме акция «Бессмертный полк» прошла в очном формате. В ней участвовало около двух тысяч человек, передает корреспондент URA.RU.

Уральцы собрались на парковке за ледовой ареной им. Александра Козицына на перекрестке улицы Спицына и проспекта Успенского. Затем они прошли по Успенскому проспекту.

Перед шествием в Верхней Пышме отгремел парад Победы. В этом году на параде было задействовано больше техники, чем в прошлом.

Также акция «Бессмертный полк» прошла в Екатеринбурге, в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле. URA.RU ведет прямую трансляцию, где показывает, как жители уральской столицы отмечают 9 Мая.

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Впервые с 2022 года в Верхней Пышме акция «Бессмертный полк» прошла в очном формате. В ней участвовало около двух тысяч человек, передает корреспондент URA.RU. Уральцы собрались на парковке за ледовой ареной им. Александра Козицына на перекрестке улицы Спицына и проспекта Успенского. Затем они прошли по Успенскому проспекту. Перед шествием в Верхней Пышме отгремел парад Победы. В этом году на параде было задействовано больше техники, чем в прошлом. Также акция «Бессмертный полк» прошла в Екатеринбурге, в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле. URA.RU ведет прямую трансляцию, где показывает, как жители уральской столицы отмечают 9 Мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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