Впервые с 2022 года в Верхней Пышме акция «Бессмертный полк» прошла в очном формате. В ней участвовало около двух тысяч человек, передает корреспондент URA.RU.
Уральцы собрались на парковке за ледовой ареной им. Александра Козицына на перекрестке улицы Спицына и проспекта Успенского. Затем они прошли по Успенскому проспекту.
Перед шествием в Верхней Пышме отгремел парад Победы. В этом году на параде было задействовано больше техники, чем в прошлом.
Также акция «Бессмертный полк» прошла в Екатеринбурге, в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле. URA.RU ведет прямую трансляцию, где показывает, как жители уральской столицы отмечают 9 Мая.
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