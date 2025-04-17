Россельхознадзор пообещал расправиться с борщевиком

Россельхознадзор активно работает над созданием биопестицида для борьбы с борщевиком Сосновского, планируя его ликвидацию уже в текущем году. Об этом сообщил руководитель ведомства Сергей Данкверт.
«Борщевик Сосновского, который выводили для кормовых целей, на самом деле оказался очень опасным для природы, потому что очень живучий. Сейчас наш институт занимается тем, что разрабатывает биопестицид на натуральных основах грибов, которые подавить очень сложно», — заявил Данкверт. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».
Борщевик Сосновского известен своей устойчивостью и способностью наносить вред экосистемам. Разработка нового биопестицида на основе грибов может стать эффективным решением этой проблемы, учитывая его сложность для традиционных методов борьбы.
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