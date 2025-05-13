Стало известно время работы фонтана в акватории реки Миасс в Челябинске

В Челябинске стало известно время работы светомузыкального фонтана в акватории реки Миасс, а также, какие видеоролики там можно посмотреть. Информацию сообщила пресс-служба управления культуры.
«Фонтан в акватории реки Миасс в Челябинске работает с 12:00 до 23:00. Вечерняя подсветка включается в 19:00», — сообщила пресс-служба управления культуры в telegram-канале.
Вечером проходит показ видеоролика «Челябинск: от Победы к Победе». Начало в 21:00, 21:30, 22:00, 22:30. Показ продлится до 20 мая. Светомузыкальное шоу начинается в 21:13, 21:45, 22:14, 22:42. Видеоролик о Челябинске — в 21:25, 22:54, а о русском композиторе Михаиле Глинке — в 21:57.
Светомузыкальный фонтан возле зала органной и камерной музыки «Родина» запустили на летний сезон 9 мая. Открыт он был 30 августа 2024 года при участии президента Сбербанка Германа Грефа и губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
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