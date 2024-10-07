В Челябинске работу светового фонтана на реке Миасс продлили на два дня. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Герман Греф и Алексей Текслер на открытии светомузыкального фонтана. Челябинск, шоу, светомузыкальный фонтан
Фонтан в акватории реки Миасс будет работать еще 7 и 8 октября Фото:

Фонтан в акватории реки Миасс будет работать еще 7 и 8 октября. Световым шоу челябинцы смогут наслаждаться еще пару дней с 19:00 до 22:30. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе мэрии.

«Насладиться световым представлением челябинцы смогут 7 и 8 октября. Напомним, вечерняя подсветка включается в 19:00. Шоу начинается в 20:30 и запускается каждые 20 минут. Последний сеанс завершается в 22:30», — сообщили в пресс-службе.

При этом 9 октября самый красивый фонтан Челябинска будет отключен. Специалисты начнут его готовить к зимнему сезону.

Фонтан, установленный на понтонах, выпускает в небо 192 струи высотой от 3 до 25 метров и позволяет создавать широкий спектр водных и световых эффектов. Его длина составляет 90 метров, а ширина — 26 метров.

Ранее в Челябинске в акватории Миасс 30 августа открыли светомузыкальный фонтан. В мероприятии приняли участие президент Сбербанка Герман Греф и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Герман Греф и Алексей Текслер на открытии светомузыкального фонтана. Челябинск
Фонтан, установленный на понтонах, выпускает в небо 192 струи высотой от 3 до 25 метров и позволяет создавать широкий спектр водных и световых эффектов
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фонтан в акватории реки Миасс будет работать еще 7 и 8 октября. Световым шоу челябинцы смогут наслаждаться еще пару дней с 19:00 до 22:30. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе мэрии. «Насладиться световым представлением челябинцы смогут 7 и 8 октября. Напомним, вечерняя подсветка включается в 19:00. Шоу начинается в 20:30 и запускается каждые 20 минут. Последний сеанс завершается в 22:30», — сообщили в пресс-службе. При этом 9 октября самый красивый фонтан Челябинска будет отключен. Специалисты начнут его готовить к зимнему сезону. Фонтан, установленный на понтонах, выпускает в небо 192 струи высотой от 3 до 25 метров и позволяет создавать широкий спектр водных и световых эффектов. Его длина составляет 90 метров, а ширина — 26 метров. Ранее в Челябинске в акватории Миасс 30 августа открыли светомузыкальный фонтан. В мероприятии приняли участие президент Сбербанка Герман Греф и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...