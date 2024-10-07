Фонтан в акватории реки Миасс будет работать еще 7 и 8 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фонтан в акватории реки Миасс будет работать еще 7 и 8 октября. Световым шоу челябинцы смогут наслаждаться еще пару дней с 19:00 до 22:30. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе мэрии.

«Насладиться световым представлением челябинцы смогут 7 и 8 октября. Напомним, вечерняя подсветка включается в 19:00. Шоу начинается в 20:30 и запускается каждые 20 минут. Последний сеанс завершается в 22:30», — сообщили в пресс-службе.

При этом 9 октября самый красивый фонтан Челябинска будет отключен. Специалисты начнут его готовить к зимнему сезону.

Фонтан, установленный на понтонах, выпускает в небо 192 струи высотой от 3 до 25 метров и позволяет создавать широкий спектр водных и световых эффектов. Его длина составляет 90 метров, а ширина — 26 метров.

Ранее в Челябинске в акватории Миасс 30 августа открыли светомузыкальный фонтан. В мероприятии приняли участие президент Сбербанка Герман Греф и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Фонтан, установленный на понтонах, выпускает в небо 192 струи высотой от 3 до 25 метров и позволяет создавать широкий спектр водных и световых эффектов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU