Стало известно, когда в Челябинске на реке Миасс запустят музыкальный фонтан. Фото

Музыкальный фонтан на реке Миасс в Челябинске запустят 9 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Фонтан запустят в работу ко Дню Победы
Фонтан запустят в работу ко Дню Победы Фото:

В Челябинске светомузыкальный фонтан возле зала органной и камерной музыки «Родина» запустят 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства экологии.

«Светомузыкальный фонтан в Челябинске на реке Миасс возле зала органной и камерной музыки „Родина“ запустят 9 мая. Он будет работать ежедневно с 12 до 22 часов, с 19 часов — с подсветкой, при этом каждые полчаса ожидаются светомузыкальные шоу продолжительностью 15 минут», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Сейчас специалисты собирают фонтан. Из-за демонтажа некоторые участки реки отсечены от основного русла и там может скапливаться мусор. Горожан просят соблюдать чистоту и не бросать ничего в водоем.

Новый светомузыкальный фонтан открыли в Челябинске 30 августа 2024 года. Конструкция составляет 90 метров в длину и около 26 метров в ширину. Фонтан способен создавать 192 струи высотой от трех до 25 метров.

Специалисты собирают фонтан в Челябинске
Специалисты собирают фонтан в Челябинске
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В Челябинске светомузыкальный фонтан возле зала органной и камерной музыки «Родина» запустят 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства экологии. «Светомузыкальный фонтан в Челябинске на реке Миасс возле зала органной и камерной музыки „Родина“ запустят 9 мая. Он будет работать ежедневно с 12 до 22 часов, с 19 часов — с подсветкой, при этом каждые полчаса ожидаются светомузыкальные шоу продолжительностью 15 минут», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сейчас специалисты собирают фонтан. Из-за демонтажа некоторые участки реки отсечены от основного русла и там может скапливаться мусор. Горожан просят соблюдать чистоту и не бросать ничего в водоем. Новый светомузыкальный фонтан открыли в Челябинске 30 августа 2024 года. Конструкция составляет 90 метров в длину и около 26 метров в ширину. Фонтан способен создавать 192 струи высотой от трех до 25 метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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