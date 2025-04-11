В Челябинске светомузыкальный фонтан возле зала органной и камерной музыки «Родина» запустят 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства экологии.
«Светомузыкальный фонтан в Челябинске на реке Миасс возле зала органной и камерной музыки „Родина“ запустят 9 мая. Он будет работать ежедневно с 12 до 22 часов, с 19 часов — с подсветкой, при этом каждые полчаса ожидаются светомузыкальные шоу продолжительностью 15 минут», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Сейчас специалисты собирают фонтан. Из-за демонтажа некоторые участки реки отсечены от основного русла и там может скапливаться мусор. Горожан просят соблюдать чистоту и не бросать ничего в водоем.
Новый светомузыкальный фонтан открыли в Челябинске 30 августа 2024 года. Конструкция составляет 90 метров в длину и около 26 метров в ширину. Фонтан способен создавать 192 струи высотой от трех до 25 метров.
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