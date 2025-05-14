Выручка VK Tech за год выросла на 64%

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Выручка VK Tech, которая предоставляет корпоративное ПО, за год выросла на 64%
Выручка VK Tech, которая предоставляет корпоративное ПО, за год выросла на 64% Фото:

Выручка разработчика корпоративного программного обеспечения VK Tech в первом квартале 2025 года выросла на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 2,7 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании за первый квартал.

«В первом квартале 2025 года VK Tech укрепил позиции на рынке корпоративного программного обеспечения. <...> Рост выручки и увеличение клиентской базы — прямое следствие работы команды и эффективности наших решений для бизнеса любого масштаба. За счет диверсифицированной модели поставок ПО мы сохраняем стабильный денежный поток и повышаем рентабельность», — озвучил генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев. Его слова передает пресс-служба компании. Как уточнил гендиректор, важным фактором успеха, который и привел к  увеличению выручки на 64% стала синергия продуктов. Объединяя облачную платформу, дата-сервисы и продукты для роста эффективности бизнес-операций, создаются решения под ключевые задачи клиентов, уточнил он. 

Павел Гонтарев добавил также, что компания укрепила свои позиции на рынке корпоративного ПО и продемонстрировала эффективность определенной бизнес-модели. Она сочетает поставки решений в форматах облачного хранилища и локального ПО (On-Cloud и On-Premise).

В VK Tech отметили, что количество клиентов VK Tech увеличилось в 2,5 раза год к году и достигло 15,5 тысяч. Рост выручки от крупных клиентов составил 68%, а от малого и среднего бизнеса — 56,1%. Основными драйверами роста названы облачная платформа VK Cloud и сервисы продуктивности VK WorkSpace. Рекуррентная выручка компании превысила 70% от общего объема доходов, увеличившись на 47,5% год к году. Численность сотрудников VK Tech на конец квартала составила 1583 человека, более 80% из которых заняты в IT-направлении.

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Выручка разработчика корпоративного программного обеспечения VK Tech в первом квартале 2025 года выросла на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 2,7 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании за первый квартал. «В первом квартале 2025 года VK Tech укрепил позиции на рынке корпоративного программного обеспечения. <...> Рост выручки и увеличение клиентской базы — прямое следствие работы команды и эффективности наших решений для бизнеса любого масштаба. За счет диверсифицированной модели поставок ПО мы сохраняем стабильный денежный поток и повышаем рентабельность», — озвучил генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев. Его слова передает пресс-служба компании. Как уточнил гендиректор, важным фактором успеха, который и привел к  увеличению выручки на 64% стала синергия продуктов. Объединяя облачную платформу, дата-сервисы и продукты для роста эффективности бизнес-операций, создаются решения под ключевые задачи клиентов, уточнил он.  Павел Гонтарев добавил также, что компания укрепила свои позиции на рынке корпоративного ПО и продемонстрировала эффективность определенной бизнес-модели. Она сочетает поставки решений в форматах облачного хранилища и локального ПО (On-Cloud и On-Premise). В VK Tech отметили, что количество клиентов VK Tech увеличилось в 2,5 раза год к году и достигло 15,5 тысяч. Рост выручки от крупных клиентов составил 68%, а от малого и среднего бизнеса — 56,1%. Основными драйверами роста названы облачная платформа VK Cloud и сервисы продуктивности VK WorkSpace. Рекуррентная выручка компании превысила 70% от общего объема доходов, увеличившись на 47,5% год к году. Численность сотрудников VK Tech на конец квартала составила 1583 человека, более 80% из которых заняты в IT-направлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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