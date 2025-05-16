Власти челябинского города проиграли суд Верхнеуральской тюрьме

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд отказал мэрии в удовлетворении иска
Суд отказал мэрии в удовлетворении иска Фото:

Арбитражный суд Челябинской области отказал мэрии Верхнеуральска во взыскании с местной тюрьмы более четырех миллионов рублей. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда.

«В иске отказать полностью», — говорится в сообщении. Полный текст документа пока не опубликован.

Верхнеуральская тюрьма является одним из подразделений ГУФСИН по региону. В этом пенитенциарном учреждении в области заключенные отбывают срок строго в камерах. А если и покидают их, то только для коротких прогулок или работы.

Как сообщало URA.RU ранее, в 2023 году администрация Верхнеуральского городского поселения обратилась в суд с исковым заявлением к федеральному казенному учреждению «Тюрьма Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области» о взыскании неосновательного обогащения в размере четырех млн рублей. Позднее выяснилось, что факт нарушения выявило главное контрольное управление региона. Пенитенциарное учреждение в рамках контракта с мэрией приобрело стройматериалы для реконструкции сквера на улице Советской в Верхнеуральске, завысив их стоимость в 4,5 раза.

Для уточнения информации URA.RU отправило запросы в мэрию Верхнеуральска и ГУФСИН. Ответы к моменту публикации не поступили.

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Арбитражный суд Челябинской области отказал мэрии Верхнеуральска во взыскании с местной тюрьмы более четырех миллионов рублей. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. «В иске отказать полностью», — говорится в сообщении. Полный текст документа пока не опубликован. Верхнеуральская тюрьма является одним из подразделений ГУФСИН по региону. В этом пенитенциарном учреждении в области заключенные отбывают срок строго в камерах. А если и покидают их, то только для коротких прогулок или работы. Как сообщало URA.RU ранее, в 2023 году администрация Верхнеуральского городского поселения обратилась в суд с исковым заявлением к федеральному казенному учреждению «Тюрьма Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области» о взыскании неосновательного обогащения в размере четырех млн рублей. Позднее выяснилось, что факт нарушения выявило главное контрольное управление региона. Пенитенциарное учреждение в рамках контракта с мэрией приобрело стройматериалы для реконструкции сквера на улице Советской в Верхнеуральске, завысив их стоимость в 4,5 раза. Для уточнения информации URA.RU отправило запросы в мэрию Верхнеуральска и ГУФСИН. Ответы к моменту публикации не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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