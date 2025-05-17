Россиянки побили рекорд по закупкам южнокорейской косметики

Россия в апреле 2025 года приобрела у Южной Кореи косметики на рекордные для двусторонней торговли 35,8 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные южнокорейской статистической службы.
«Предыдущий максимум был в ноябре 2024 года на уровне 35 миллионов долларов», — говорится в публикации. Данные передает РИА Новости. Основная доля импорта пришлась на средства для ухода за кожей — на 33,3 миллиона долларов. Также были значительные поставки средств для макияжа глаз (1,2 миллиона долларов) и губ (982 тысячи долларов).
Новый рекордный показатель стал максимальным за всю историю экспорта корейской косметики в Россию и позволил стране занять четвертое место среди крупнейших покупателей продукции из Южной Кореи. Как отмечается в сообщении, закупки выросли примерно на четверть как в годовом, так и в месячном выражениях. Больше закупали только Китай (184,6 миллиона долларов), США (150,3 миллиона) и Япония (74,5 миллиона).
Ранее в феврале 2025 года США также возобновили экспорт косметики в Россию после перерыва, а в марте объем поставок из Штатов достиг максимума за три года — 504 тысячи долларов. Основную часть импорта тогда составили румяна, а также лаки и средства по уходу за ногтями.
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