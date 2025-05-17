Природный парк «Анапская пересыпь» временно закрыли для туристов

Территория природного парка «Анапская пересыпь» в Краснодарском крае закрыта для свободного посещения — причем как для индивидуальных, так и для групповых визитов. Об этом сообщили в краевом Оперативном штабе. Запрет распространяется на всю Бугазскую косу, а также на береговую линию между селом Витязево и станицей Благовещенской.
«Введение такой меры на особо охраняемой природной территории [парка Анапская пересыпь] рекомендовано учеными для проведения исследований по восстановлению экосистем природного парка. Также они необходимы для проведения работ по приведению в порядок загрязненной территории», — подчеркнули в штабе.
Теперь на территории парка запрещены прогулки, отдых, а также проезд любых транспортных средств, включая автомобили. По поручению краевого Оперативного штаба установлены дополнительные меры контроля, исключающие возможность заезда и прохода граждан.
Ограничения призваны обеспечить безопасность природных объектов и дать возможность специалистам провести необходимые работы по восстановлению и очистке особо охраняемой зоны. В конце 2024 года затонули нефтяные танкеры, что привело к массовому разливу мазута в регионе.
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