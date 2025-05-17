17 мая 2025

Разработчик онлайн-курсов из Перми пробился в топ крупнейших компаний региона

Выручка пермского разработчика онлайн-курсов приблизилась к 7 миллиардам рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В компании вместе с ростом выручки вырос убыток
В компании вместе с ростом выручки вырос убыток Фото:

Пермское ООО «Центр рекламных бюджетов» (ЦРБ) по итогу прошлого года вошло в число крупнейших компаний региона, показав рекордную для себя выручку в 6,8 млрд рублей. Финансовый отчет опубликован в базе сервиса «СПАРК-Интерфакс». Судя по цифрам, показатели фирмы значительно превышают успехи ряда промышленных предприятий Прикамья.

«Отчет о финансовых результатах ЦРБ за 2024 год. Выручка — 6,8 млрд рублей (было 753,3 млн, рост на 814,9%). Чистый убыток увеличился с 8,5 млн в 2023-м до 605,3 млн рублей в прошлом году. Себестоимость продаж ООО повысилась до 7,4 млрд. В разы выросла статья „прочих расходов“ до одного млрд рублей», — указано на портале.

Компания, зарегистрированная в 2019 году, занимается предоставлением рекламных услуг для бизнеса, развивает онлайн-курсы для маркетологов с использованием искусственного интеллекта. Впечатляющие финансовые результаты в «Центре рекламных бюджетов» объяснили внедрением новых технологий и расширением спектра услуг.

Ранее сообщалось, что по итогам первых двух месяцев 2025 года крупные и средние предприятия Пермского края увеличили совокупную прибыль на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув показателя в 98,5 млрд рублей. В числе лидеров по росту прибыли — химические и медицинские компании.

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Пермское ООО «Центр рекламных бюджетов» (ЦРБ) по итогу прошлого года вошло в число крупнейших компаний региона, показав рекордную для себя выручку в 6,8 млрд рублей. Финансовый отчет опубликован в базе сервиса «СПАРК-Интерфакс». Судя по цифрам, показатели фирмы значительно превышают успехи ряда промышленных предприятий Прикамья. «Отчет о финансовых результатах ЦРБ за 2024 год. Выручка — 6,8 млрд рублей (было 753,3 млн, рост на 814,9%). Чистый убыток увеличился с 8,5 млн в 2023-м до 605,3 млн рублей в прошлом году. Себестоимость продаж ООО повысилась до 7,4 млрд. В разы выросла статья „прочих расходов“ до одного млрд рублей», — указано на портале. Компания, зарегистрированная в 2019 году, занимается предоставлением рекламных услуг для бизнеса, развивает онлайн-курсы для маркетологов с использованием искусственного интеллекта. Впечатляющие финансовые результаты в «Центре рекламных бюджетов» объяснили внедрением новых технологий и расширением спектра услуг. Ранее сообщалось, что по итогам первых двух месяцев 2025 года крупные и средние предприятия Пермского края увеличили совокупную прибыль на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув показателя в 98,5 млрд рублей. В числе лидеров по росту прибыли — химические и медицинские компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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