В Челябинске закрылся бутик «Винотека Соловьева», проработавший в центре города с 2016 года. Заведение специализировалось на элитных напитках и их дегустациях.
«Филиал удален из справочника», — говорится на сервисах онлайн-карт. Объявлений о закрытии при этом нет в социальных сетях, однако на звонки по указанному номеру ответа не последовало.
Объявление о временном закрытии по техническим причинам на дверях заведения, согласно фото с сервиса «2ГИС» появилось 4 марта. Точку сети из Екатеринбурга в Челябинске открыли весной 2016 года. Кроме продажи алкоголя, там проводили дегустации, мастер-классы по культуре питья, мафию и винное казино.
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