В Челябинске закрылся бутик «Винотека Соловьева»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальные причины закрытия винотеки в Челябинске неизвестны
Официальные причины закрытия винотеки в Челябинске неизвестны Фото:

В Челябинске закрылся бутик «Винотека Соловьева», проработавший в центре города с 2016 года. Заведение специализировалось на элитных напитках и их дегустациях.

«Филиал удален из справочника», — говорится на сервисах онлайн-карт. Объявлений о закрытии при этом нет в социальных сетях, однако на звонки по указанному номеру ответа не последовало.

Объявление о временном закрытии по техническим причинам на дверях заведения, согласно фото с сервиса «2ГИС» появилось 4 марта. Точку сети из Екатеринбурга в Челябинске открыли весной 2016 года. Кроме продажи алкоголя, там проводили дегустации, мастер-классы по культуре питья, мафию и винное казино.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске закрылся бутик «Винотека Соловьева», проработавший в центре города с 2016 года. Заведение специализировалось на элитных напитках и их дегустациях. «Филиал удален из справочника», — говорится на сервисах онлайн-карт. Объявлений о закрытии при этом нет в социальных сетях, однако на звонки по указанному номеру ответа не последовало. Объявление о временном закрытии по техническим причинам на дверях заведения, согласно фото с сервиса «2ГИС» появилось 4 марта. Точку сети из Екатеринбурга в Челябинске открыли весной 2016 года. Кроме продажи алкоголя, там проводили дегустации, мастер-классы по культуре питья, мафию и винное казино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...