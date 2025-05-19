Возле первой в стране гидроэлектростанции в деревне Пороги Саткинского района (Челябинская область) инвесторы завершают глэмпинг. Как рассказали в пресс-службе инвестблока центра «Мой бизнес», в 36 модульных домиках смогут одновременно разместиться 140 человек.
«В двух километрах км от „Порожской ГЭС“ завершается благоустройство глэмпинга Porogi&I. Скоро глэмпинг будет готов размещать гостей», — пояснили URA.RU сотрудники центра.
Проект реализуется три года при поддержке инвестблока «Моего бизнеса». Инициаторам помогли подготовить документацию для подключения к коммуникациям и для получения микрозайма. Проект разрабатывают компании «Пороги тур» и «Межевская пекарня». Место размещения ориентировано на туристов, предпочитающих комфортный отдых на природе.
«Сейчас можно увидеть ту картинку, о которой я мечтала шесть лет. Много времени заняли подготовка и оформление земли. Стройка идет примерно год», пояснила директор фирмы «Пороги тур» Татьяна Сергеева.
Строители поставили домики и обустроили пляж. По словам куратора проекта Даниила Иванова, уже сейчас вблизи от бывшей электростанции работает кафе-музей «Бутербродная поЕли». Гостям доступны беседки с живописным видом на плотину.
Объект находится возле памятника инженерного искусства начала XX века. В июле 2024 года Центр проектного развития анонсировал создание в данной локации первого в мире речного арт-парка. Плотине тогда обещали реконструкцию, а точке притяжения — создание творческих мастерских и визит-центра.
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