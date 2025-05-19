Возле первой в России гидроэлектростанции под Саткой появится глэмпинг. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Власти помогли инвесторам составить документацию и выдали микрозаем
Власти помогли инвесторам составить документацию и выдали микрозаем Фото:

Возле первой в стране гидроэлектростанции в деревне Пороги Саткинского района (Челябинская область) инвесторы завершают глэмпинг. Как рассказали в пресс-службе инвестблока центра «Мой бизнес», в 36 модульных домиках смогут одновременно разместиться 140 человек.

«В двух километрах км от „Порожской ГЭС“ завершается благоустройство глэмпинга Porogi&I. Скоро глэмпинг будет готов размещать гостей», — пояснили URA.RU сотрудники центра.

Проект реализуется три года при поддержке инвестблока «Моего бизнеса». Инициаторам помогли подготовить документацию для подключения к коммуникациям и для получения микрозайма. Проект разрабатывают компании «Пороги тур» и «Межевская пекарня». Место размещения ориентировано на туристов, предпочитающих комфортный отдых на природе.

«Сейчас можно увидеть ту картинку, о которой я мечтала шесть лет. Много времени заняли подготовка и оформление земли. Стройка идет примерно год», пояснила директор фирмы «Пороги тур» Татьяна Сергеева.

Строители поставили домики и обустроили пляж. По словам куратора проекта Даниила Иванова, уже сейчас вблизи от бывшей электростанции работает кафе-музей «Бутербродная поЕли». Гостям доступны беседки с живописным видом на плотину.

Объект находится возле памятника инженерного искусства начала XX века. В июле 2024 года Центр проектного развития анонсировал создание в данной локации первого в мире речного арт-парка. Плотине тогда обещали реконструкцию, а точке притяжения — создание творческих мастерских и визит-центра.

Проект реализуется на протяжении трех лет
Проект реализуется на протяжении трех лет
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возле первой в стране гидроэлектростанции в деревне Пороги Саткинского района (Челябинская область) инвесторы завершают глэмпинг. Как рассказали в пресс-службе инвестблока центра «Мой бизнес», в 36 модульных домиках смогут одновременно разместиться 140 человек. «В двух километрах км от „Порожской ГЭС“ завершается благоустройство глэмпинга Porogi&I. Скоро глэмпинг будет готов размещать гостей», — пояснили URA.RU сотрудники центра. Проект реализуется три года при поддержке инвестблока «Моего бизнеса». Инициаторам помогли подготовить документацию для подключения к коммуникациям и для получения микрозайма. Проект разрабатывают компании «Пороги тур» и «Межевская пекарня». Место размещения ориентировано на туристов, предпочитающих комфортный отдых на природе. «Сейчас можно увидеть ту картинку, о которой я мечтала шесть лет. Много времени заняли подготовка и оформление земли. Стройка идет примерно год», пояснила директор фирмы «Пороги тур» Татьяна Сергеева. Строители поставили домики и обустроили пляж. По словам куратора проекта Даниила Иванова, уже сейчас вблизи от бывшей электростанции работает кафе-музей «Бутербродная поЕли». Гостям доступны беседки с живописным видом на плотину. Объект находится возле памятника инженерного искусства начала XX века. В июле 2024 года Центр проектного развития анонсировал создание в данной локации первого в мире речного арт-парка. Плотине тогда обещали реконструкцию, а точке притяжения — создание творческих мастерских и визит-центра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...