Школьники ХМАО сбегают из дома из-за страха перед экзаменами

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В ХМАО перед экзаменами пропало пятеро детей
В ХМАО перед экзаменами пропало пятеро детей Фото:

В ХМАО фиксируется увеличение количества случаев ухода подростков из дома накануне экзаменов. По информации поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», с февраля по апрель 2025 года поступило пять заявок на поиск пропавших школьников из Югры, а в аналогичный период прошлого года — всего одна.

«Тенденция ухода подростков из дома перед экзаменами прослеживается по всей стране... С февраля по апрель 2025 года в «ЛизаАлерт» поступило пять заявок на поиск пропавших несовершеннолетних из Югры. Все подростки найдены живыми. При этом, в прошлом году за этот же период к спасателям жители региона обратились за помощью всего один раз», — рассказала «Вестнику Сургутского района» старшая направления «Профилактика» в «ЛизаАлерт» в ХМАО Юлия Бережная.

По ее словам, родители должны дать понять своему ребенку, что плохая оценка за ОГЭ или ЕГЭ —  «не крах мира» и родные не перестанут его любить из-за неудачи. Дом должен стать «безопасным уголком», а не местом, где кричат, критикуют, угрожают наказанием и санкциями. Тем не менее, если ребенок все же сбежал — нужно сразу же обращаться в полицию и к поисковикам. После нахождения школьника важно проявить поддержку — обнять его, сказать, что его любят, и вместе разобраться в сложившейся ситуации.

Также фиксируются случаи ухода подростков и к началу учебного года: по словам Юлии Бережной, некоторые не хотят возвращаться в школу после продолжительных выходных. За 15 лет работы «ЛизаАлерт» в ХМАО поступило 55 заявок на поиск пропавших подростков: 50 из них найдены живыми, один погиб, еще один до сих пор не найден. Три заявки не подтвердились.

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В ХМАО фиксируется увеличение количества случаев ухода подростков из дома накануне экзаменов. По информации поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», с февраля по апрель 2025 года поступило пять заявок на поиск пропавших школьников из Югры, а в аналогичный период прошлого года — всего одна. «Тенденция ухода подростков из дома перед экзаменами прослеживается по всей стране... С февраля по апрель 2025 года в «ЛизаАлерт» поступило пять заявок на поиск пропавших несовершеннолетних из Югры. Все подростки найдены живыми. При этом, в прошлом году за этот же период к спасателям жители региона обратились за помощью всего один раз», — рассказала «Вестнику Сургутского района» старшая направления «Профилактика» в «ЛизаАлерт» в ХМАО Юлия Бережная. По ее словам, родители должны дать понять своему ребенку, что плохая оценка за ОГЭ или ЕГЭ —  «не крах мира» и родные не перестанут его любить из-за неудачи. Дом должен стать «безопасным уголком», а не местом, где кричат, критикуют, угрожают наказанием и санкциями. Тем не менее, если ребенок все же сбежал — нужно сразу же обращаться в полицию и к поисковикам. После нахождения школьника важно проявить поддержку — обнять его, сказать, что его любят, и вместе разобраться в сложившейся ситуации. Также фиксируются случаи ухода подростков и к началу учебного года: по словам Юлии Бережной, некоторые не хотят возвращаться в школу после продолжительных выходных. За 15 лет работы «ЛизаАлерт» в ХМАО поступило 55 заявок на поиск пропавших подростков: 50 из них найдены живыми, один погиб, еще один до сих пор не найден. Три заявки не подтвердились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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