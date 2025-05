Telegram оштрафовали в России на два миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал Telegram на два миллиона за нарушения

20 мая 2025 в 15:38

Основанием стало выявленное нарушение порядка обработки персональных данных Фото: Денис Моргунов © URA.RU Суд в Москве оштрафовал Telegram Messenger Inc. на 2,8 миллиона рублей за нарушение закона о персональных данных и неисполнение обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города. «Телеграм Мессенджер Инк. (Telegram Messenger Inc.) назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей», — пишет пресс-служба судов в официальном telegram-канале. Основанием для наказания стало выявленное нарушение порядка обработки персональных данных пользователей, что является обязанностью всех операторов, предоставляющих услуги на территории России. Также Telegram Messenger Inc. понесла административную ответственность за неисполнение обязанностей, предусмотренных для организаторов сервисов обмена мгновенными сообщениями. Компании назначен административный штраф в размере 800 тысяч рублей.

