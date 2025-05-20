Политика Власть Муж вице-мэра Екатеринбурга получил от Паслера высокий пост во власти: документ Василий Фадеев назначен замглавы свердловского минЖКХ 20 мая 2025 в 21:25 Размер текста - 17 + Чиновник трудится во власти с конца 2000-х Фото: Размик Закарян © URA.RU Василий Фадеев — муж вице-мэра Екатеринбурга Марины Фадеевой — стал новым замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области. Указ врио губернатора Денис Паслер подписал 20 мая. Документ есть в распоряжении URA.RU. «Назначить Фадеева Василия Игоревича <…> с 23 мая 2025 года», — сказано в указе. По данным URA.RU, кандидатуру Фадеева долго лоббировали два замгубернатора — первый (Алексей Шмыков) и по строительству и ЖКХ (Сергей Швиндт). «Согласования длились несколько месяцев», — уточнил собеседник агентства. Фадеев пришел в минЖКХ еще в конце «нулевых». В 2019-м году он возглавил ГБУ «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова». Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Василий Фадеев — муж вице-мэра Екатеринбурга Марины Фадеевой — стал новым замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области. Указ врио губернатора Денис Паслер подписал 20 мая. Документ есть в распоряжении URA.RU. «Назначить Фадеева Василия Игоревича <…> с 23 мая 2025 года», — сказано в указе. По данным URA.RU, кандидатуру Фадеева долго лоббировали два замгубернатора — первый (Алексей Шмыков) и по строительству и ЖКХ (Сергей Швиндт). «Согласования длились несколько месяцев», — уточнил собеседник агентства. Фадеев пришел в минЖКХ еще в конце «нулевых». В 2019-м году он возглавил ГБУ «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям