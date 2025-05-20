Муж вице-мэра Екатеринбурга получил от Паслера высокий пост во власти: документ

Василий Фадеев назначен замглавы свердловского минЖКХ
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Разное. Екатеринбург, чиновник, костюм
Чиновник трудится во власти с конца 2000-х Фото:

Василий Фадеев — муж вице-мэра Екатеринбурга Марины Фадеевой — стал новым замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области. Указ врио губернатора Денис Паслер подписал 20 мая. Документ есть в распоряжении URA.RU.

«Назначить Фадеева Василия Игоревича <…> с 23 мая 2025 года», — сказано в указе. По данным URA.RU, кандидатуру Фадеева долго лоббировали два замгубернатора — первый (Алексей Шмыков) и по строительству и ЖКХ (Сергей Швиндт). «Согласования длились несколько месяцев», — уточнил собеседник агентства.

Фадеев пришел в минЖКХ еще в конце «нулевых». В 2019-м году он возглавил ГБУ «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова».

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Василий Фадеев — муж вице-мэра Екатеринбурга Марины Фадеевой — стал новым замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области. Указ врио губернатора Денис Паслер подписал 20 мая. Документ есть в распоряжении URA.RU. «Назначить Фадеева Василия Игоревича <…> с 23 мая 2025 года», — сказано в указе. По данным URA.RU, кандидатуру Фадеева долго лоббировали два замгубернатора — первый (Алексей Шмыков) и по строительству и ЖКХ (Сергей Швиндт). «Согласования длились несколько месяцев», — уточнил собеседник агентства. Фадеев пришел в минЖКХ еще в конце «нулевых». В 2019-м году он возглавил ГБУ «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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