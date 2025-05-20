Reuters назвал имена граждан США, которых может обменять Россия

В рамках обмена заключенными между Россией и США к себе на родину могут вернуться Стивен Джеймс Хаббард, Роберт Гилман, Гордон Блэк и еще шесть американцев, осужденных в России по различным статьям. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на собственный источник.
«Американская сторона ранее предоставила Москве список из девяти американцев, находящихся в российских тюрьмах, которых Вашингтон хочет вернуть. В списке было девять человек», — говорится в материале.
Так, по данным агентства, в США может вернуться Стивен Джеймс Хаббард, который в России был приговорен к шести годам и десяти месяцам лишения свободы за участие в боевых действиях на Украине. В списке также значится Роберт Гилман — он был осужден на восемь лет и один месяц за нападение на тюремного сотрудника и государственного следователя в исправительной колонии в Воронеже. Гордон Блэк, в свою очередь, был осужден за кражу и угрозу убийством, его срок впоследствии сократили до трех лет и двух месяцев.
Среди дополнительно упомянутых заключенных значится Даниэль Джозеф Шнайдер, он был приговорен к шести годам за попытку похищения собственного сына при выезде из России без разрешения матери. Американец Джозеф Тейте же получил 15 дней за «мелкое хулиганство», позже он был помещен в больницу с диагнозом психического расстройства.
Майкл Трэвис Лик был приговорен к 13 годам за наркотрафик. Роберт Романов Вудленд был арестован за попытку продажи наркотиков и приговорен к 12,5 годам, затем его срок сократили до 9,5 лет. Юджин Спектор из США обвиняется в получении взятки, за что получил 3,5 года колонии. Американец Дэвид Барнс был приговорен к 21 году за жестокое обращение с двумя своими сыновьями в Соединенных Штатах.
Агентство отмечает, что США не включили в перечень Андре Хачатуряна, осужденного в России за торговлю оружием. Официальные представители обеих стран пока воздерживаются от комментариев относительно сроков и условий возможного обмена.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 19 мая по телефону обсудили план нового обмена заключенными по формуле «9 на 9». Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что эта акция является важной гуманитарной инициативой. По его словам, несколько подобных обменов уже были проведены ранее.
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