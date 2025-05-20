Президент Федерации лыжного спорта России (ФЛГР) Елена Вяльбе сравнила российские лыжи с автомобилем «Жигули», указав на их недостаточное качество и заявила, что не желает приобретать такую продукцию. По ее словам, Россия значительно отстает в этом секторе, поскольку большинство лыж производится во Франции. Вяльбе также подчеркнула, что для достижения значимых результатов в области производства лыж необходимы долгосрочные разработки.
«Что касается лыж, мы находимся на достаточно низком уровне. Для 99% фирм лыжи делаются в одной стране — Франции. Сделать „Боинг“ хорошо, но нужно понять, что мы хотим конкретно. Хочу сказать честно, „Жигули“ я себе покупать не хочу. Она (машина) еще не готова. Давайте будем честны. Есть что-то, что мы будем разрабатывать еще долгие годы», — сказала Вяльбе на заседании Госдумы, где обсуждалось текущее состояние импортозамещения в области физической культуры и спорта. Ее слова приводит РИА Новости.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отмечала, что спортсмены должны продолжать работать по своему профилю, и не идти в политику. Тарасова также добавила, что у нее самой никогда не было желания идти в политику. Она отметила, что считает преподавание и передачу опыта младшему поколению самой ценной работой для бывших спортсменов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.