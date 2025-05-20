««Жигули» покупать не хочу»: президент Федерации лыжного спорта РФ выступила с критикой спортинвентаря

Президент ФЛГР Вяльбе: российские лыжи — это «Жигули»
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На заседании Госдумы высказались о качестве российских лыж
На заседании Госдумы высказались о качестве российских лыж Фото:

Президент Федерации лыжного спорта России (ФЛГР) Елена Вяльбе сравнила российские лыжи с автомобилем «Жигули», указав на их недостаточное качество и заявила, что не желает приобретать такую продукцию. По ее словам, Россия значительно отстает в этом секторе, поскольку большинство лыж производится во Франции. Вяльбе также подчеркнула, что для достижения значимых результатов в области производства лыж необходимы долгосрочные разработки.

«Что касается лыж, мы находимся на достаточно низком уровне. Для 99% фирм лыжи делаются в одной стране — Франции. Сделать „Боинг“ хорошо, но нужно понять, что мы хотим конкретно. Хочу сказать честно, „Жигули“ я себе покупать не хочу. Она (машина) еще не готова. Давайте будем честны. Есть что-то, что мы будем разрабатывать еще долгие годы», — сказала Вяльбе на заседании Госдумы, где обсуждалось текущее состояние импортозамещения в области физической культуры и спорта. Ее слова приводит РИА Новости.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отмечала, что спортсмены должны продолжать работать по своему профилю, и не идти в политику. Тарасова также добавила, что у нее самой никогда не было желания идти в политику. Она отметила, что считает преподавание и передачу опыта младшему поколению самой ценной работой для бывших спортсменов.

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Президент Федерации лыжного спорта России (ФЛГР) Елена Вяльбе сравнила российские лыжи с автомобилем «Жигули», указав на их недостаточное качество и заявила, что не желает приобретать такую продукцию. По ее словам, Россия значительно отстает в этом секторе, поскольку большинство лыж производится во Франции. Вяльбе также подчеркнула, что для достижения значимых результатов в области производства лыж необходимы долгосрочные разработки. «Что касается лыж, мы находимся на достаточно низком уровне. Для 99% фирм лыжи делаются в одной стране — Франции. Сделать „Боинг“ хорошо, но нужно понять, что мы хотим конкретно. Хочу сказать честно, „Жигули“ я себе покупать не хочу. Она (машина) еще не готова. Давайте будем честны. Есть что-то, что мы будем разрабатывать еще долгие годы», — сказала Вяльбе на заседании Госдумы, где обсуждалось текущее состояние импортозамещения в области физической культуры и спорта. Ее слова приводит РИА Новости. Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отмечала, что спортсмены должны продолжать работать по своему профилю, и не идти в политику. Тарасова также добавила, что у нее самой никогда не было желания идти в политику. Она отметила, что считает преподавание и передачу опыта младшему поколению самой ценной работой для бывших спортсменов.
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