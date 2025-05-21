Путин поручил принять меры, чтобы эвакуированные куряне скорее вернулись домой

В Курской области нужно увеличить группировку, занимающуюся разминированием территорий, ранее оккупированных ВСУ, чтобы эвакуированные куряне могли скорее вернуться домой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио главы региона Александром Хинштейном.
«А группировку разминирования, безусловно, нужно будет увеличить по тем ведомствам, которые занимаются этой работой, с тем чтобы люди как можно быстрее могли вернуться к своим родным очагам. Согласен с этим», — сказал президент во время встречи с Хинштейном. Его слова приводятся на сайте Кремля.
В ходе встречи с главой региона Путин также отметил необходимость сохранить выплату в 65 тысяч рублей пострадавшим от ВСУ жителям региона. Во время первой поездки в регион после его освобождения от украинских войск президент также встретился и пообщался с волонтерами.
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