Путин поручил принять меры, чтобы эвакуированные куряне скорее вернулись домой

Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент выслушал доклад главы региона
Президент выслушал доклад главы региона Фото:

В Курской области нужно увеличить группировку, занимающуюся разминированием территорий, ранее оккупированных ВСУ, чтобы эвакуированные куряне могли скорее вернуться домой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио главы региона Александром Хинштейном. 

«А группировку разминирования, безусловно, нужно будет увеличить по тем ведомствам, которые занимаются этой работой, с тем чтобы люди как можно быстрее могли вернуться к своим родным очагам. Согласен с этим», — сказал президент во время встречи с Хинштейном. Его слова приводятся на сайте Кремля.

В ходе встречи с главой региона Путин также отметил необходимость сохранить выплату в 65 тысяч рублей пострадавшим от ВСУ жителям региона. Во время первой поездки в регион после его освобождения от украинских войск президент также встретился и пообщался с волонтерами. 

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В Курской области нужно увеличить группировку, занимающуюся разминированием территорий, ранее оккупированных ВСУ, чтобы эвакуированные куряне могли скорее вернуться домой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио главы региона Александром Хинштейном.  «А группировку разминирования, безусловно, нужно будет увеличить по тем ведомствам, которые занимаются этой работой, с тем чтобы люди как можно быстрее могли вернуться к своим родным очагам. Согласен с этим», — сказал президент во время встречи с Хинштейном. Его слова приводятся на сайте Кремля. В ходе встречи с главой региона Путин также отметил необходимость сохранить выплату в 65 тысяч рублей пострадавшим от ВСУ жителям региона. Во время первой поездки в регион после его освобождения от украинских войск президент также встретился и пообщался с волонтерами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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