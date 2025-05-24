Трамп заверил, что США больше не будут насаждать демократию под дулом пистолета

Трамп: США больше не будут навязывать демократию другим странам силой
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Трамп решил, что армия США больше не будет нести демократию
Трамп решил, что армия США больше не будет нести демократию Фото:

Американская армия больше не будет навязывать демократию другим странам "под дулом пистолета". Об этом заявил президент США Дональд Трамп. 

«Работа вооруженных сил США не проводить "дрэг-шоу", чтобы преобразовать культуру других стран или распространять демократию под дулом пистолета», — отметил Трамп, обращаясь к выпускникам академии на торжественной церемонии, прошедшей в военной академии Вест-Пойнт. Мероприятие транслировал Белый дом.

Трамп также подчеркнул, что после его возвращения в Белый дом американскую армию снова начали уважать во всем мире. Он добавил, что главная задача вооруженных сил страны — защищать национальные интересы США, а не вмешиваться во внутренние дела других государств.

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Американская армия больше не будет навязывать демократию другим странам "под дулом пистолета". Об этом заявил президент США Дональд Трамп.  «Работа вооруженных сил США не проводить "дрэг-шоу", чтобы преобразовать культуру других стран или распространять демократию под дулом пистолета», — отметил Трамп, обращаясь к выпускникам академии на торжественной церемонии, прошедшей в военной академии Вест-Пойнт. Мероприятие транслировал Белый дом. Трамп также подчеркнул, что после его возвращения в Белый дом американскую армию снова начали уважать во всем мире. Он добавил, что главная задача вооруженных сил страны — защищать национальные интересы США, а не вмешиваться во внутренние дела других государств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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