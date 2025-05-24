Трамп заверил, что США больше не будут насаждать демократию под дулом пистолета

Американская армия больше не будет навязывать демократию другим странам "под дулом пистолета". Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Работа вооруженных сил США не проводить "дрэг-шоу", чтобы преобразовать культуру других стран или распространять демократию под дулом пистолета», — отметил Трамп, обращаясь к выпускникам академии на торжественной церемонии, прошедшей в военной академии Вест-Пойнт. Мероприятие транслировал Белый дом.
Трамп также подчеркнул, что после его возвращения в Белый дом американскую армию снова начали уважать во всем мире. Он добавил, что главная задача вооруженных сил страны — защищать национальные интересы США, а не вмешиваться во внутренние дела других государств.
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