Названа возможная тема следующих переговоров между Москвой и Киевом

Предметом предстоящих переговоров РФ и Украины могут стать санкции против России
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Введенные странами Запада санкции против РФ могут стать одной из основных тем на предстоящих переговорах
Введенные странами Запада санкции против РФ могут стать одной из основных тем на предстоящих переговорах Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Вопрос о западных санкциях, введенных против России, может быть вынесен на обсуждение в рамках следующих обсуждений между РФ и Украиной. Однако вероятность этого будет определяться динамикой самих переговоров. Об этом рассказал дипломатический источник в Анкаре.

«На каком-то этапе это (введенные санкции против РФ — прим. URA.RU) станет предметом переговорного процесса. Все будет зависеть как раз от их (переговоров — прим. URA.RU) хода. Но пока рано делать какие-либо выводы. Все будет зависеть от того, как будет идти процесс», — сказал собеседник в разговоре с РИА Новости.

В России неоднократно подчеркивали, что страна способна противостоять санкционному давлению, оказываемому странами Запада на протяжении последних лет. В Кремле отмечали, что западные государства не обладают достаточной решимостью признать неудачу санкционной политики в отношении России. Кроме того, в ряде западных стран также высказывались мнения о низкой эффективности введенных против РФ ограничительных мер.

Турецкий колумнист Абдулькадир Сельви высказал мнение, что в случае мирного урегулирования конфликта на Украине с России могут быть сняты санкции. По его мнению международные условия сейчас сильно изменились. Информацию об этом передает «Царьград».

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Вопрос о западных санкциях, введенных против России, может быть вынесен на обсуждение в рамках следующих обсуждений между РФ и Украиной. Однако вероятность этого будет определяться динамикой самих переговоров. Об этом рассказал дипломатический источник в Анкаре. «На каком-то этапе это (введенные санкции против РФ — прим. URA.RU) станет предметом переговорного процесса. Все будет зависеть как раз от их (переговоров — прим. URA.RU) хода. Но пока рано делать какие-либо выводы. Все будет зависеть от того, как будет идти процесс», — сказал собеседник в разговоре с РИА Новости. В России неоднократно подчеркивали, что страна способна противостоять санкционному давлению, оказываемому странами Запада на протяжении последних лет. В Кремле отмечали, что западные государства не обладают достаточной решимостью признать неудачу санкционной политики в отношении России. Кроме того, в ряде западных стран также высказывались мнения о низкой эффективности введенных против РФ ограничительных мер. Турецкий колумнист Абдулькадир Сельви высказал мнение, что в случае мирного урегулирования конфликта на Украине с России могут быть сняты санкции. По его мнению международные условия сейчас сильно изменились. Информацию об этом передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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