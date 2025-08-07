ВСУ ночью атаковали север Ростовской области

Украинские беспилотники ночью 7 августа атаковали север Ростовской области. Средства ПВО сбили дроны в небе над Чертковским и Миллеровским районах. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Наши военные ночью отразили атаку по северу области: в Чертковском и Миллеровском районах», — написал Слюсарь. Его сообщение опубликовано в личном telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о разрушениях к настоящему моменту уточняется.
Ранее стало известно, что в Белгородской области из-за ударов БПЛА пострадали три мирных жителя, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Ударам подвергся Валуйский округ. На участке дороги Кукуевка — Долгое БПЛА атаковал автомобиль с семейной парой. Пострадали два человека. Кроме того, он сообщил, что в селе Двулучное дрон ВСУ ударил по частному жилому дому. В результате осколочные ранения спины и живота получил мужчина.
