Паслер вручил награду от Путина гендиректору «Сима-ленда». Фото

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Обоскалов отличился успехами и многолетней добросовестной работой
Обоскалов отличился успехами и многолетней добросовестной работой Фото:

Гендиректор ООО «ТД „Сима-ленд“ Константин Обоскалов отмечен благодарностью президента России Владимира Путина. Награду Обоскалову передал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, сообщает telegram-канал компании.

«Генеральный директор ООО „ТД „Сима-ленд“ Константин Обоскалов за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу был награжден благодарностью президента Российской Федерации“, — следует из поста. Награждение прошло в ходе встречи Паслера с представителями малого и среднего бизнеса в честь Дня российского предпринимательства.

«Сима-ленд» известен на всю страну активной поддержкой СВО. Также сотрудники компании регулярно организовывали самые массовые в стране флешмобы в поддержку главы государства. Основатель «Сима-ленда» Андрей Симановский был доверенным лицом Путина на выборах президента в 2024 году.

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Гендиректор ООО «ТД „Сима-ленд“ Константин Обоскалов отмечен благодарностью президента России Владимира Путина. Награду Обоскалову передал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, сообщает telegram-канал компании. «Генеральный директор ООО „ТД „Сима-ленд“ Константин Обоскалов за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу был награжден благодарностью президента Российской Федерации“, — следует из поста. Награждение прошло в ходе встречи Паслера с представителями малого и среднего бизнеса в честь Дня российского предпринимательства. «Сима-ленд» известен на всю страну активной поддержкой СВО. Также сотрудники компании регулярно организовывали самые массовые в стране флешмобы в поддержку главы государства. Основатель «Сима-ленда» Андрей Симановский был доверенным лицом Путина на выборах президента в 2024 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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