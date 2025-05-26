Гендиректор ООО «ТД „Сима-ленд“ Константин Обоскалов отмечен благодарностью президента России Владимира Путина. Награду Обоскалову передал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, сообщает telegram-канал компании.
«Генеральный директор ООО „ТД „Сима-ленд“ Константин Обоскалов за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу был награжден благодарностью президента Российской Федерации“, — следует из поста. Награждение прошло в ходе встречи Паслера с представителями малого и среднего бизнеса в честь Дня российского предпринимательства.
«Сима-ленд» известен на всю страну активной поддержкой СВО. Также сотрудники компании регулярно организовывали самые массовые в стране флешмобы в поддержку главы государства. Основатель «Сима-ленда» Андрей Симановский был доверенным лицом Путина на выборах президента в 2024 году.
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