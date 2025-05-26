В Перми до конца 2025 года появятся 18 новых «умных остановок»

В Перми до конца 2025 года планируется установить еще 18 "умных остановок". В настоящее время в столице Прикамья уже функционирует 91 павильон. Остальные проходят этап подключения и настройки, сообщил мэр города Эдуард Соснин.
«Работаем над тем, чтобы сделать ожидание транспорта в нашем городе более комфортным и безопасным. На сегодняшний день в Перми установлено 139 современных остановок, 91 из них уже полностью функционирует. Остальные будут запускаться по мере завершения работ», — рассказал Соснин в своем telegram-канале. Он также отметил, что недавно новыми павильонами оборудовали остановки «Ул. Максима Горького», «Ул. Островского», «Ул. Крупской», «Бульвар Гагарина» и «Универсам».
В новых "умных" павильонах установлены электронные табло с расписанием движения транспорта, USB-разъемы для подзарядки мобильных устройств, системы освещения, видеонаблюдение и тревожные кнопки для экстренных ситуаций. На некоторых остановках также появились дополнительные ветрозащитные панели для защиты пассажиров от непогоды.
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