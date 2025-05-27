Правящие элиты ряда западных стран превращают свободу, демократию и права человека лишь в декорации, лишая их реального содержания. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Так называемые правящие элиты в некоторых странах Запада превращают в декорации и свободы, и демократию, и права, возможности человека, фактически игнорируют мнение общества», — подчеркнул Путин во время заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Мероприятие транслируется на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что именно в связи с такой политикой западных лидеров растет количество людей, поддерживающих Россию.
Путин также подчеркнул, что проекты платформы «Россия — страна возможностей» привлекают участников из более чем 150 стран мира, включая государства Западной Европы и Северной Америки. По словам президента, несмотря на внешнее давление, интерес к инициативам организации за рубежом увеличивается. Глава государства отметил важность диалога и обмена опытом между представителями разных стран для развития человеческого потенциала и формирования справедливого общества.
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