Челябинский юрист освободил турфирму от выплаты 170 тысяч за сорванный тур

Юрист Игорь Косицын из Челябинска помог турфирме в Вологде избавиться от присужденных обязательств за несостоявшийся тур. Как следует из материалов дела, турист сначала забронировал поездку в Турции, а потом отказался от нее. И поначалу наказал за это турагента на 200 тысяч рублей.
«Иск туриста к турагенту появился, когда договор на реализацию туристского продукта заключен не был. Это обернулось для турагента убытком в 200 тысяч рублей. Однако апелляционная инстанция решение первой пересмотрела. С турагента взыскано около 30 тысяч рублей. В остальной части требований к турагенту отказано», — сообщил URA.RU Косицын.
Бронировали поездку в июне 2024 года. Согласно данным СБИС, бизнесвумен зовут Татьяна Кузина. Переписку с клиентом она вела в социальной сети. Получив заявку, турагент подобрала тур, уполномоченная туристом сторона внесла предоплату в сумме 293 тысяч рублей. Подписать подготовленный договор никто не приехал и отдыхать затем — не отправился. Вместо этого 5 июля клиент отказался от вояжа. Сделал он это, когда должен был загорать на пляже.
«Доводы истца о том, что им осуществлялся лишь подбор возможного тура, при этом в надлежащей форме соглашения по всем существенным условиям договора не достигнуто, ответчиком не опровергнуты. При указанных обстоятельствах действия Кузиной по бронированию в ООО „Анекс Туризм“ туристического продукта являлись необоснованными», — сказано в решении Вологодского горсуда.
Косицыну пришлось готовить апелляционную жалобу. Специалист обратил внимание на то, что турист не просто выбирал поездку.
«Суд не учел, что отказываясь от тура в переписке, истец уточнял особенности возврата денежных средств, размер фактически понесенных расходов туроператора и возможность перенести поездку на другие даты. Указал он и истинную причину отмены — болезнь ребенка. Данные обстоятельства не соотносятся с утверждением о том, что истец внес лишь аванс, а бронирование тура не согласовывал», — пояснил Косицын в telegram-канале.
Он заметил, что турист, внося деньги, в назначении платежа использовал формулировку «Оплата за тур». До начала процесса Кузина предложила вернуть путешественникам 269 тысяч рублей. Остальные деньги туроператор планировал удержать как понесенные расходы. В суде, тем не менее, основную сумму истцу отдали. Однако он продолжил требовать остаток, включающий оплаченный тур, неустойку и компенсацию морального вреда.
Принимая решение, суд взыскал также штрафы: в пользу туриста и общественной организации, представлявшей на заседании интересы истца, — по 74 тысячи рублей. Но решение удалось отменить. Турагент и туристы знали друг друга и даже дружили. Косицын предостерег впредь работать без договора. Он уверен, что его заключение важней даже бронирования тура и его оплаты.
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