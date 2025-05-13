13 мая 2025

В Челябинске пресекли продажу котлет фирмы «Мясное раздолье»

© Служба новостей «URA.RU»
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Фирма не стала исследовать котлеты на наличие лекарств, бактерий и плесени
Фирма не стала исследовать котлеты на наличие лекарств, бактерий и плесени Фото:

В Челябинске Россельхознадзор запретил продавать котлеты и другие мясные полуфабрикаты компании «Мясное раздолье». Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, действие двух деклараций о соответствии прекратили из-за отсутствия лабораторных исследований.

«Декларации аннулированы полностью. Производитель был обязан провести недостающие исследования выпускаемой продукции и доказать ее качество и безопасность, но этого не сделал», — заметили URA.RU в Россельхознадзоре.

Еще 21 апреля ведомство выдало компании предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Производитель оформил декларации на несколько видов мясных полуфабрикатов, включая рубленые котлеты и продукты из индейки. При этом фирма не провела обязательных гигиенических исследований. В апреле декларации приостановили до 12 мая. Производитель получил время на исправление, но им не воспользовался: отсутствуют исследования на гигиенические показатели. Остались неизвестными остаточное количество лекарственных средств (хлорамфеникола и левомицетина), диоксинов и других веществ, нескольких видов бактерий и плесени.

Инспекторы фирме предписали снять с реализации продукцию, имеющую аннулированные декларации. Сведения о выявленных нарушениях получили и продавцы данной товара. Изменения появятся также на сайте информсистемы Росаккредитации.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис компании. Ответ будет опубликован по мере поступления.

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В Челябинске Россельхознадзор запретил продавать котлеты и другие мясные полуфабрикаты компании «Мясное раздолье». Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, действие двух деклараций о соответствии прекратили из-за отсутствия лабораторных исследований. «Декларации аннулированы полностью. Производитель был обязан провести недостающие исследования выпускаемой продукции и доказать ее качество и безопасность, но этого не сделал», — заметили URA.RU в Россельхознадзоре. Еще 21 апреля ведомство выдало компании предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Производитель оформил декларации на несколько видов мясных полуфабрикатов, включая рубленые котлеты и продукты из индейки. При этом фирма не провела обязательных гигиенических исследований. В апреле декларации приостановили до 12 мая. Производитель получил время на исправление, но им не воспользовался: отсутствуют исследования на гигиенические показатели. Остались неизвестными остаточное количество лекарственных средств (хлорамфеникола и левомицетина), диоксинов и других веществ, нескольких видов бактерий и плесени. Инспекторы фирме предписали снять с реализации продукцию, имеющую аннулированные декларации. Сведения о выявленных нарушениях получили и продавцы данной товара. Изменения появятся также на сайте информсистемы Росаккредитации. При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис компании. Ответ будет опубликован по мере поступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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