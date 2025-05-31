Хинштейн: четырех детей не могут найти в Курской области после вторжения ВСУ

На сегодняшний день местонахождение четырех несовершеннолетних жителей Курской области, пропавших после наступления ВСУ, остается неизвестным. Всего таких граждан насчитывается 576. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«О судьбе 576 человек до сих пор, к сожалению, ничего неизвестно — работа по установлению их местонахождения ведется беспрерывно. Среди них есть и четверо несовершеннолетних», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
Для поиска пропавших людей в феврале был создан специальный реестр. На данный момент в нем насчитывается 2 287 тысяч человек. Из этого числа удалось разыскать 1 290 человек, а местонахождение еще 421 человека определено ориентировочно — речь идет как о гражданах, находящихся на территории Украины, так и о тех, кто отказался покидать освобожденные населенные пункты. Кроме того, в данный список включены также погибшие среди мирного населения.
Также по заявлению Хинштейна, на сегодняшний день подтверждена гибель 304 мирных жителей региона. Большая часть из них уже опознана.
Ранее прокурор Курской области Алексей Цуканов сообщал, что в результате действий украинских военных в регионе погибли 313 мирных жителей, а о судьбе примерно 800 человек, включая несовершеннолетних, долгое время не было информации. Следственные органы также фиксировали случаи убийств гражданских лиц в приграничных селах и находили доказательства других преступлений на территории области.
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