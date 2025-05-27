Солдаты ВСУ убили более 300 жителей Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате вторжения ВСУ в Курскую область пострадало около 26 детей
В результате вторжения ВСУ в Курскую область пострадало около 26 детей Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Военнослужащие Вооруженных сил Украины причастны к гибели свыше 300 мирных жителей на территории Курской области. Об этом сообщил прокурор региона Алексей Цуканов. 

"На некогда мирной, процветающей территории нашей области погибли 313 гражданских лиц", — рассказал прокурор в ходе круглого стола "Курская область — форпост России, сохранение исторической памяти и правды". Он отметил, что в общей сложности пострадали 794 человека, среди которых 26 детей. О судьбе примерно 800 жителей приграничных районов Курской области, в том числе несовершеннолетних, на текущий момент информации нет.

Ранее следственные органы фиксировали случаи убийств гражданских лиц в приграничных селах Заолешенка и Казачья Локня. Кроме того были найдены доказательства других преступлений украинских военных на территории региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины причастны к гибели свыше 300 мирных жителей на территории Курской области. Об этом сообщил прокурор региона Алексей Цуканов.  "На некогда мирной, процветающей территории нашей области погибли 313 гражданских лиц", — рассказал прокурор в ходе круглого стола "Курская область — форпост России, сохранение исторической памяти и правды". Он отметил, что в общей сложности пострадали 794 человека, среди которых 26 детей. О судьбе примерно 800 жителей приграничных районов Курской области, в том числе несовершеннолетних, на текущий момент информации нет. Ранее следственные органы фиксировали случаи убийств гражданских лиц в приграничных селах Заолешенка и Казачья Локня. Кроме того были найдены доказательства других преступлений украинских военных на территории региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...