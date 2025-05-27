Военнослужащие Вооруженных сил Украины причастны к гибели свыше 300 мирных жителей на территории Курской области. Об этом сообщил прокурор региона Алексей Цуканов.
"На некогда мирной, процветающей территории нашей области погибли 313 гражданских лиц", — рассказал прокурор в ходе круглого стола "Курская область — форпост России, сохранение исторической памяти и правды". Он отметил, что в общей сложности пострадали 794 человека, среди которых 26 детей. О судьбе примерно 800 жителей приграничных районов Курской области, в том числе несовершеннолетних, на текущий момент информации нет.
Ранее следственные органы фиксировали случаи убийств гражданских лиц в приграничных селах Заолешенка и Казачья Локня. Кроме того были найдены доказательства других преступлений украинских военных на территории региона.
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