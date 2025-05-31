«Не было такого»: Анфиса Чехова ответила на обвинения Дмитрия Шепелева

Телеведущая Анфиса Чехова: Дима Шепелев меня ни о чем не просил
© Служба новостей «URA.RU»
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Анфиса не понимает, почему Дмитрий на нее обиделся
Анфиса не понимает, почему Дмитрий на нее обиделся Фото:

Телеведущая Анфиса Чехова удивлена откровениями коллеги Дмитрия Шепелева, который вспомнил об их неприятном знакомстве. Тогда, по словам телеведущего, он просил Анфису не рассказывать, что у них с Жанной Фриске родился сын, но Чехова якобы с этого начала выступление на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ в «Олимпийском» в 2013 году. В беседе с URA.RU Анфиса заверила, что Дмитрий лично ее ни о чем не просил.

«Я лично с ним никогда на эту тему не разговаривала, как не говорила и перед выходом на сцену. Я его объявила, он вышел. Что он выдумывает? Такого не было. Когда меня просят, я никогда не нарушаю договоренностей. Если что-то и было сказано со сцены, это было случайно, по незнанию, а не намеренно. Думаю, людям просто свойственно искажать факты. Не исключено, что он попросил какого-то редактора передать мне, но мне не сказали ничего. И получилось закулисное искажение, из-за которых люди обижаются», — говорит Анфиса.

Телеведущая отметила, что недавно Шепелев приходил к ней на передачу, но там ни слова не сказал о своей обиде, которую, как оказалось, хранит до сих пор. «Почему он мне тогда про свою обиду не сказал? Ни разу за все эти годы не сказал. Я с ним столько раз общалась. Я считаю, что нужно говорить. Язык дан человеку для того, чтобы проговаривать свои обиды, чувства и так далее», — пояснила теледива.

Она отметила, что привыкла таким образом решать все вопросы. Когда у них возникло недопонимание с Дмитрием Нагиевым, они поговорили и решили все.

«Он как-то не стал скрывать и потом в газетах писать и жаловаться. Такая же ситуация была с Аленой Водонаевой, на которую я была обижена. Она за глаза что-то про мой жир говорила, а в глаза со мной общалась очень мило. И недавно мы в передаче с ней встретились, и она меня спросила, почему ты меня всегда недолюбливала. Я ей честно сказала, почему. Мы разобрались, она признала, что была неправа. Теперь мы без обид уже существуем», — резюмировала Чехова.

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске стали родителями 7 апреля 2013 года, на свет появился Платон. Экс-солистка группы «Блестящие» скончался от рака в 2015 году. Сейчас Шепелев женат на дизайнере Екатерине Тулуповой. В браке у пары родился сын Тихон. Платон живет с отцом.

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Телеведущая Анфиса Чехова удивлена откровениями коллеги Дмитрия Шепелева, который вспомнил об их неприятном знакомстве. Тогда, по словам телеведущего, он просил Анфису не рассказывать, что у них с Жанной Фриске родился сын, но Чехова якобы с этого начала выступление на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ в «Олимпийском» в 2013 году. В беседе с URA.RU Анфиса заверила, что Дмитрий лично ее ни о чем не просил. Телеведущая отметила, что недавно Шепелев приходил к ней на передачу, но там ни слова не сказал о своей обиде, которую, как оказалось, хранит до сих пор. «Почему он мне тогда про свою обиду не сказал? Ни разу за все эти годы не сказал. Я с ним столько раз общалась. Я считаю, что нужно говорить. Язык дан человеку для того, чтобы проговаривать свои обиды, чувства и так далее», — пояснила теледива. Она отметила, что привыкла таким образом решать все вопросы. Когда у них возникло недопонимание с Дмитрием Нагиевым, они поговорили и решили все. «Он как-то не стал скрывать и потом в газетах писать и жаловаться. Такая же ситуация была с Аленой Водонаевой, на которую я была обижена. Она за глаза что-то про мой жир говорила, а в глаза со мной общалась очень мило. И недавно мы в передаче с ней встретились, и она меня спросила, почему ты меня всегда недолюбливала. Я ей честно сказала, почему. Мы разобрались, она признала, что была неправа. Теперь мы без обид уже существуем», — резюмировала Чехова. Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске стали родителями 7 апреля 2013 года, на свет появился Платон. Экс-солистка группы «Блестящие» скончался от рака в 2015 году. Сейчас Шепелев женат на дизайнере Екатерине Тулуповой. В браке у пары родился сын Тихон. Платон живет с отцом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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