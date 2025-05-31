«Не было такого»: Анфиса Чехова ответила на обвинения Дмитрия Шепелева

Телеведущая Анфиса Чехова удивлена откровениями коллеги Дмитрия Шепелева, который вспомнил об их неприятном знакомстве. Тогда, по словам телеведущего, он просил Анфису не рассказывать, что у них с Жанной Фриске родился сын, но Чехова якобы с этого начала выступление на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ в «Олимпийском» в 2013 году. В беседе с URA.RU Анфиса заверила, что Дмитрий лично ее ни о чем не просил.
«Я лично с ним никогда на эту тему не разговаривала, как не говорила и перед выходом на сцену. Я его объявила, он вышел. Что он выдумывает? Такого не было. Когда меня просят, я никогда не нарушаю договоренностей. Если что-то и было сказано со сцены, это было случайно, по незнанию, а не намеренно. Думаю, людям просто свойственно искажать факты. Не исключено, что он попросил какого-то редактора передать мне, но мне не сказали ничего. И получилось закулисное искажение, из-за которых люди обижаются», — говорит Анфиса.
Телеведущая отметила, что недавно Шепелев приходил к ней на передачу, но там ни слова не сказал о своей обиде, которую, как оказалось, хранит до сих пор. «Почему он мне тогда про свою обиду не сказал? Ни разу за все эти годы не сказал. Я с ним столько раз общалась. Я считаю, что нужно говорить. Язык дан человеку для того, чтобы проговаривать свои обиды, чувства и так далее», — пояснила теледива.
Она отметила, что привыкла таким образом решать все вопросы. Когда у них возникло недопонимание с Дмитрием Нагиевым, они поговорили и решили все.
«Он как-то не стал скрывать и потом в газетах писать и жаловаться. Такая же ситуация была с Аленой Водонаевой, на которую я была обижена. Она за глаза что-то про мой жир говорила, а в глаза со мной общалась очень мило. И недавно мы в передаче с ней встретились, и она меня спросила, почему ты меня всегда недолюбливала. Я ей честно сказала, почему. Мы разобрались, она признала, что была неправа. Теперь мы без обид уже существуем», — резюмировала Чехова.
Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске стали родителями 7 апреля 2013 года, на свет появился Платон. Экс-солистка группы «Блестящие» скончался от рака в 2015 году. Сейчас Шепелев женат на дизайнере Екатерине Тулуповой. В браке у пары родился сын Тихон. Платон живет с отцом.
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