01 июня 2025

Пьяный мужчина набросился на школьника из-за самоката. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Нападение зафиксировал видеорегистратор
Нападение зафиксировал видеорегистратор Фото:

В Екатеринбурге возле Шарташского лесопарка накануне пьяный мужчина набросился на школьника, который спрыгнул с электросамоката на проходящего мальчика. Кадрами нападения с видеорегистратора поделился очевидец.

«Мальчик затащил на тротуар самокат уже после случившегося столкновения, но неадекват все равно откинул парня», — передает telegram-канал слова собеседника. Судя по видео, подросток не ожидал такой реакции от мужчины и не смог устоять на ногах.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Обновлено в 13:57 (11:57 по МСК)

Сообщений о данном инциденте правоохранителям не поступало. Опубликованная информация зарегистрирована в отделе полиции №2 и будет проверена.

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В Екатеринбурге возле Шарташского лесопарка накануне пьяный мужчина набросился на школьника, который спрыгнул с электросамоката на проходящего мальчика. Кадрами нападения с видеорегистратора поделился очевидец. «Мальчик затащил на тротуар самокат уже после случившегося столкновения, но неадекват все равно откинул парня», — передает telegram-канал слова собеседника. Судя по видео, подросток не ожидал такой реакции от мужчины и не смог устоять на ногах. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит. Обновлено в 13:57 (11:57 по МСК) Сообщений о данном инциденте правоохранителям не поступало. Опубликованная информация зарегистрирована в отделе полиции №2 и будет проверена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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