В Екатеринбурге возле Шарташского лесопарка накануне пьяный мужчина набросился на школьника, который спрыгнул с электросамоката на проходящего мальчика. Кадрами нападения с видеорегистратора поделился очевидец.
«Мальчик затащил на тротуар самокат уже после случившегося столкновения, но неадекват все равно откинул парня», — передает telegram-канал слова собеседника. Судя по видео, подросток не ожидал такой реакции от мужчины и не смог устоять на ногах.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Обновлено в 13:57 (11:57 по МСК)
Сообщений о данном инциденте правоохранителям не поступало. Опубликованная информация зарегистрирована в отделе полиции №2 и будет проверена.
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