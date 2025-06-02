02 июня 2025

В Ханты-Мансийске сократят число рейсов на популярном маршруте

В Ханты-Мансийске сократят число рейсов на автобусе №5
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Число рейсов сократится с 1 июня до 31 августа
Число рейсов сократится с 1 июня до 31 августа Фото:

В Ханты-Мансийске с 1 июня и до 31 августа на автобусном маршруте №5 сократится число рейсов. Об этом сообщается на сайте администрации.

«Маршрут №5 переходит на летнее время. Количество его рейсов сократится с 68 до 56 на период с 1 июня по 31 августа», — говорится в публикации мэрии. Уточняется, что все остальные маршруты остались без изменений. Школьники города в летнее время также могут передвигаться на общественном транспорте бесплатно.

В Сургуте также с 1 июня произошли изменения в работе общественного транспорта. Здесь скорректировали схемы движения автобусов №10 и №36, а также добавили на них новые рейсы.

В Нижневартовске с 1 июня начнут работу два новых автобусных маршрута. №96 будет курсировать от Автовокзала до СОНТ «У озера», и №97 — от Автовокзала через СОНТ «Малиновка» и ПСОК «Досуг» до СОНТ «Кедровый».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске с 1 июня и до 31 августа на автобусном маршруте №5 сократится число рейсов. Об этом сообщается на сайте администрации. «Маршрут №5 переходит на летнее время. Количество его рейсов сократится с 68 до 56 на период с 1 июня по 31 августа», — говорится в публикации мэрии. Уточняется, что все остальные маршруты остались без изменений. Школьники города в летнее время также могут передвигаться на общественном транспорте бесплатно. В Сургуте также с 1 июня произошли изменения в работе общественного транспорта. Здесь скорректировали схемы движения автобусов №10 и №36, а также добавили на них новые рейсы. В Нижневартовске с 1 июня начнут работу два новых автобусных маршрута. №96 будет курсировать от Автовокзала до СОНТ «У озера», и №97 — от Автовокзала через СОНТ «Малиновка» и ПСОК «Досуг» до СОНТ «Кедровый».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...