В Ханты-Мансийске сократят число рейсов на популярном маршруте

В Ханты-Мансийске с 1 июня и до 31 августа на автобусном маршруте №5 сократится число рейсов. Об этом сообщается на сайте администрации.
«Маршрут №5 переходит на летнее время. Количество его рейсов сократится с 68 до 56 на период с 1 июня по 31 августа», — говорится в публикации мэрии. Уточняется, что все остальные маршруты остались без изменений. Школьники города в летнее время также могут передвигаться на общественном транспорте бесплатно.
В Сургуте также с 1 июня произошли изменения в работе общественного транспорта. Здесь скорректировали схемы движения автобусов №10 и №36, а также добавили на них новые рейсы.
В Нижневартовске с 1 июня начнут работу два новых автобусных маршрута. №96 будет курсировать от Автовокзала до СОНТ «У озера», и №97 — от Автовокзала через СОНТ «Малиновка» и ПСОК «Досуг» до СОНТ «Кедровый».
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