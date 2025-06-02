В Перми ликвидировали завод Дзержинского, который банкротился 19 лет

Пермский ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского» (ЗиД) официально ликвидирован. Процедура банкротства предприятия заняла 19 лет, став самой продолжительной в истории Пермского края. Ее завершил Арбитражный суд региона 30 апреля
«Налоговая инспекция завершила процесс ликвидации ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского». Запись о ликвидации юрлица внесена в ЕГРЮЛ 30 мая», — сообщает "Коммерсант Прикамье" со ссылкой на соответсвующие документы.
В материале отмечается, что в ходе банкротства имущественный комплекс предприятия удалось сохранить и реализовать компании «Курганприбор». По итогам сделки численность сотрудников завода увеличилась до 868 человек, а годовая выручка почти утроилась. Сам имущественный комплекс продан за 725 миллионов рублей, а дебиторская задолженность предприятия взыскана на сумму порядка 4 миллиардов рублей.
Заявление о банкротстве предприятия было подано в конце 2025 года, а с 2006 года завод находился в процедуре банкротства. Впервые продать имущество комплекса попытались в 2014 году, но тогда торги не состоялись по решению суда. В августе 2022 года завод выставили на продажу за более чем 4 млрд рублей. Позже стоимость лота снизилась в 5,5 раза, а предприятие купила столичная ПСК «Спецпректстрой». Но торги приостановили по иску Генпрокуратуры, а завод стали вновь предлагать за 724,3 млн рублей.
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