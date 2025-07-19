Пермская кофейня Surf Coffee объявила о закрытии с 20 июля

Сеть Surf Coffee закрывает единственное заведение в Перми с 20 июля. Об этом сообщили представители бренда. Точка работала по улице Революции, 24 (жилой комплекс «Новый центр»).
«Мы завершаем работу нашей кофейни в Перми. Надеемся увидеться с вами снова в других городах и спотах», — указано в соцсетях команды Surf Coffee. Причины закрытия владельцы заведения не стали раскрывать.
Заведение работало в Перми с 2018 года. В городе точки бренда также располагались в ТРЦ «Планета» и «Бизнес Галерее», но были закрыты раньше. По мнению источников, знакомых с планами компании, сеть продолжит развивать присутствие в других регионах России.
Ранее в Перми открылась первая цифровая кофейня сети «Дринкит», которая планирует до конца года запустить еще 12 точек в разных районах города. Сеть работает по модели цифрового обслуживания и входит в структуру международной компании Dodo Brands.
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