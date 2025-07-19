Дачница из Кунгура вырастила гигантский огурец

Жительница Кунгура (Пермский край) Каролина Овчинникова вырастила на даче гигантский огурец. Длина овоща составила 76 см, а его вес превышает пять килограммов.
«Сорт этого огурца называется „Гигант Кукумбер“. Я взяла семена у одного из российских гигантоводов и посадила их на рассаду в мае. Уверена, огурец вырастет еще больше, ведь вес родителя этого огурца составлял 9,5 килограммов. Так что у нас еще все впереди», — рассказала дачница «КП-Пермь».
По словам Каролины, сейчас огурец продолжает расти в теплице. Она планирует подождать еще два месяца, чтобы определить финальный вес овоща. При этом продукт женщина использовать в пищу не собирается — по ее словам, выращивание гигантских овощей для нее стало скорее хобби и способом разнообразить дачную жизнь, чем источником продуктов.
Жительница Кунгура уже не впервые получает необычные результаты при выращивании урожая. Ранее ей удалось вырастить в домашней теплице под искусственным освещением арбуз, масса которого превысила 20 килограммов. Кроме того, она смогла получить луковицу, вес которой составил почти 2,5 килограмма.
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