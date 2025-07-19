19 июля 2025

Дачница из Кунгура вырастила гигантский огурец

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачница вырастила огурец весом более 5 килограммов
Дачница вырастила огурец весом более 5 килограммов Фото:

Жительница Кунгура (Пермский край) Каролина Овчинникова вырастила на даче гигантский огурец. Длина овоща составила 76 см, а его вес превышает пять килограммов. 

«Сорт этого огурца называется „Гигант Кукумбер“. Я взяла семена у одного из российских гигантоводов и посадила их на рассаду в мае. Уверена, огурец вырастет еще больше, ведь вес родителя этого огурца составлял 9,5 килограммов. Так что у нас еще все впереди», — рассказала дачница «КП-Пермь».

По словам Каролины, сейчас огурец продолжает расти в теплице. Она планирует подождать еще два месяца, чтобы определить финальный вес овоща. При этом продукт женщина использовать в пищу не собирается — по ее словам, выращивание гигантских овощей для нее стало скорее хобби и способом разнообразить дачную жизнь, чем источником продуктов.

Жительница Кунгура уже не впервые получает необычные результаты при выращивании урожая. Ранее ей удалось вырастить в домашней теплице под искусственным освещением арбуз, масса которого превысила 20 килограммов. Кроме того, она смогла получить луковицу, вес которой составил почти 2,5 килограмма.

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Жительница Кунгура (Пермский край) Каролина Овчинникова вырастила на даче гигантский огурец. Длина овоща составила 76 см, а его вес превышает пять килограммов.  «Сорт этого огурца называется „Гигант Кукумбер“. Я взяла семена у одного из российских гигантоводов и посадила их на рассаду в мае. Уверена, огурец вырастет еще больше, ведь вес родителя этого огурца составлял 9,5 килограммов. Так что у нас еще все впереди», — рассказала дачница «КП-Пермь». По словам Каролины, сейчас огурец продолжает расти в теплице. Она планирует подождать еще два месяца, чтобы определить финальный вес овоща. При этом продукт женщина использовать в пищу не собирается — по ее словам, выращивание гигантских овощей для нее стало скорее хобби и способом разнообразить дачную жизнь, чем источником продуктов. Жительница Кунгура уже не впервые получает необычные результаты при выращивании урожая. Ранее ей удалось вырастить в домашней теплице под искусственным освещением арбуз, масса которого превысила 20 килограммов. Кроме того, она смогла получить луковицу, вес которой составил почти 2,5 килограмма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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