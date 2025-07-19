19 июля 2025

Сеть косметики и парфюмерии закрыла магазин в центре Перми после 14 лет работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин больше не обслуживает клиентов
Магазин больше не обслуживает клиентов Фото:

Магазин сети «Лэтуаль» на улице Ленина, 74 в Перми прекратил работу. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Магазин на Ленина возле перекрестка с Борчанинова больше не откроется. 20 июля — последний день работы», — пояснил собеседник информационного агентства. Эту информацию также подтверждают представители сети.

Торговая точка не меняла своего местоположения с 2011 года. Оставшиеся девять магазинов бренда продолжают работать в краевой столице, преимущественно на территории крупных ТЦ.

Редакция URA.RU обратилась с письменным запросом в компанию по теме публикации. Пока ответ получен не был.

Ранее URA.RU писало, что сеть Surf Coffee объявила о закрытии единственного заведения в Перми. Его открыли в 2018 году. А последним днем работы также стало 20 июля.

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Магазин сети «Лэтуаль» на улице Ленина, 74 в Перми прекратил работу. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Магазин на Ленина возле перекрестка с Борчанинова больше не откроется. 20 июля — последний день работы», — пояснил собеседник информационного агентства. Эту информацию также подтверждают представители сети. Торговая точка не меняла своего местоположения с 2011 года. Оставшиеся девять магазинов бренда продолжают работать в краевой столице, преимущественно на территории крупных ТЦ. Редакция URA.RU обратилась с письменным запросом в компанию по теме публикации. Пока ответ получен не был. Ранее URA.RU писало, что сеть Surf Coffee объявила о закрытии единственного заведения в Перми. Его открыли в 2018 году. А последним днем работы также стало 20 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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