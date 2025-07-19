19 июля 2025

Ребенок погиб в ДТП на трассе в Пермском крае. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок погиб на месте, еще трое получили различные травмы
Ребенок погиб на месте, еще трое получили различные травмы Фото:

В результате ДТП на автодороге Стряпунята — Ананичи в Пермском крае погиб несовершеннолетний пассажир, еще три человека получили травмы. Авария произошла утром 20 июля 2025 года на территории Краснокамского округа, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

«В направлении поселка Стряпунята двигался автомобиль Lada Granta под управлением юноши 2001 года рождения. Предварительно, на 11 км водитель не справился с управлением, допустил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет с последующим наездом на препятствие. Несовершеннолетний пассажир 2010 года рождения погиб на месте происшествия, водитель и двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства.

В настоящее время проводится проверка по факту аварии. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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В результате ДТП на автодороге Стряпунята — Ананичи в Пермском крае погиб несовершеннолетний пассажир, еще три человека получили травмы. Авария произошла утром 20 июля 2025 года на территории Краснокамского округа, сообщили в краевой Госавтоинспекции. «В направлении поселка Стряпунята двигался автомобиль Lada Granta под управлением юноши 2001 года рождения. Предварительно, на 11 км водитель не справился с управлением, допустил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет с последующим наездом на препятствие. Несовершеннолетний пассажир 2010 года рождения погиб на месте происшествия, водитель и двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. В настоящее время проводится проверка по факту аварии. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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