19 июля 2025

Белорусские туи пользуются в Пермском крае все большим спросом

Беларусь за год увеличила поставки саженцев туи в Пермский край почти в два раза
© Служба новостей «URA.RU»
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Все ввозимые в регион растения проходят специальную проверку
Все ввозимые в регион растения проходят специальную проверку Фото:

К середине июля поставки саженцев туи из Белоруссии в Прикамье выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления Россельхознадзора.

«С 1 января по 17 июля 2025 года в регион поступило 22,55 тысячи штук саженцев туи из Республики Беларусь. Было оформлено 17 актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), что в 1,5 раза выше аналогичного периода прошлого года (15,2 тысячи штук)», — указано на сайте ведомства.

Проверка партий не выявила нарушений. Все саженцы были допущены к реализации на территории Пермского края.

Ранее в регион хлынул поток белорусского торфа. URA.RU уже писало, что в этом году объем поставок декоративных растений из дружественной республики в Прикамье вырос вдвое. А ответные поставки в виде мороженого — втрое.

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К середине июля поставки саженцев туи из Белоруссии в Прикамье выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления Россельхознадзора. «С 1 января по 17 июля 2025 года в регион поступило 22,55 тысячи штук саженцев туи из Республики Беларусь. Было оформлено 17 актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), что в 1,5 раза выше аналогичного периода прошлого года (15,2 тысячи штук)», — указано на сайте ведомства. Проверка партий не выявила нарушений. Все саженцы были допущены к реализации на территории Пермского края. Ранее в регион хлынул поток белорусского торфа. URA.RU уже писало, что в этом году объем поставок декоративных растений из дружественной республики в Прикамье вырос вдвое. А ответные поставки в виде мороженого — втрое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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