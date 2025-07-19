Белорусские туи пользуются в Пермском крае все большим спросом

К середине июля поставки саженцев туи из Белоруссии в Прикамье выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления Россельхознадзора.
«С 1 января по 17 июля 2025 года в регион поступило 22,55 тысячи штук саженцев туи из Республики Беларусь. Было оформлено 17 актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), что в 1,5 раза выше аналогичного периода прошлого года (15,2 тысячи штук)», — указано на сайте ведомства.
Проверка партий не выявила нарушений. Все саженцы были допущены к реализации на территории Пермского края.
Ранее в регион хлынул поток белорусского торфа. URA.RU уже писало, что в этом году объем поставок декоративных растений из дружественной республики в Прикамье вырос вдвое. А ответные поставки в виде мороженого — втрое.
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