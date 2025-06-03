Восемь машин столкнулись на МКАД

На 28-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошла авария с участием восьми автомобилей. Об этом рассказали в департаменте транспорта Москвы.
«На внутренней стороне 28 км МКАД (в районе съезда №26) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей», — сообщили в дептрансе в telegram-канале. Информации о пострадавших не поступало.
В результате аварии оказались перекрыты три из пяти полос дороги. На месте ДТП образовалась крупная пробка. Людям посоветовали выбирать пути объезда. Свидетели происшествия рассказывают, что причиной аварии мог стать водитель автомобиля «Chevrolet Cruze». По их словам, он начал перестраиваться в соседний ряд, однако затем неожиданно отказался от маневра. В результате резкого действия произошло столкновение с другим транспортным средством, после чего водитель иномарки утратил контроль над автомобилем, и легковая машина врезалась еще в одну машину.
Массовые ДТП с участием нескольких автомобилей происходят не только в Москве, но и в других регионах. Так, накануне в Челябинске столкнулись пять машин из-за того, что одному из водителей стало плохо за рулем. В результате аварии пострадал только виновник происшествия, а остальные участники получили механические повреждения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.