В Челябинске госэкспертиза одобрила очередной этап изменений в проекте здания Арбитражного суда. Поэтапное прохождение госэкспертизы связано с необходимостью замены части материалов и оборудования при строительстве объекта, сообщается на сайте госреестра.
«Завершить строительство нового здания Арбитражного суда Челябинской области планируется в IV квартале 2026 года. Поэтапное прохождение госэкспертизы связано с необходимостью корректировки проектной документации, которая возникла вследствие существенной трансформации строительного рынка в период 2023 — 2024 годов», — сообщили в пресс-службе Арбитражного суда.
Как отметили в пресс-службе, сейчас осуществляется устройство конструкций пятого этажа здания Арбитражного суда. Также возводятся внутренние перегородки, лестничные пролеты и установка инженерных сетей.
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