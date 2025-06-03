Челябинцам рассказали, что происходит на стройке нового здания Арбитражного суда. Фото

Госэкспертиза одобрила изменения в проекте здания Арбитражного суда в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас осуществляется устройство конструкций пятого этажа здания
Сейчас осуществляется устройство конструкций пятого этажа здания Фото:

В Челябинске госэкспертиза одобрила очередной этап изменений в проекте здания Арбитражного суда. Поэтапное прохождение госэкспертизы связано с необходимостью замены части материалов и оборудования при строительстве объекта, сообщается на сайте госреестра.

«Завершить строительство нового здания Арбитражного суда Челябинской области планируется в IV квартале 2026 года. Поэтапное прохождение госэкспертизы связано с необходимостью корректировки проектной документации, которая возникла вследствие существенной трансформации строительного рынка в период 2023 — 2024 годов», — сообщили в пресс-службе Арбитражного суда.

Как отметили в пресс-службе, сейчас осуществляется устройство конструкций пятого этажа здания Арбитражного суда. Также возводятся внутренние перегородки, лестничные пролеты и установка инженерных сетей.

Поэтапное прохождение госэкспертизы связано с необходимостью замены части материалов и оборудования при строительстве объекта
Поэтапное прохождение госэкспертизы связано с необходимостью замены части материалов и оборудования при строительстве объекта
Фото:

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В Челябинске госэкспертиза одобрила очередной этап изменений в проекте здания Арбитражного суда. Поэтапное прохождение госэкспертизы связано с необходимостью замены части материалов и оборудования при строительстве объекта, сообщается на сайте госреестра. «Завершить строительство нового здания Арбитражного суда Челябинской области планируется в IV квартале 2026 года. Поэтапное прохождение госэкспертизы связано с необходимостью корректировки проектной документации, которая возникла вследствие существенной трансформации строительного рынка в период 2023 — 2024 годов», — сообщили в пресс-службе Арбитражного суда. Как отметили в пресс-службе, сейчас осуществляется устройство конструкций пятого этажа здания Арбитражного суда. Также возводятся внутренние перегородки, лестничные пролеты и установка инженерных сетей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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