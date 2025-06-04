В Рыльске в результате атаки БПЛА на жилые дома пострадала женщина

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Хинштейн сообщил о новых атаках ВСУ по региону
Хинштейн сообщил о новых атаках ВСУ по региону Фото:

В ночь на сегодня украинские беспилотные летательные аппараты осуществили атаку на город Рыльск. В результате инцидента были повреждены около четырех дачных домов, после чего начался пожар. Огонь удалось оперативно локализовать и потушить, однако пострадал один человек. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Сегодня ночью украинские БПЛА атаковали город Рыльск. Повреждено порядка четырех дачных домов: из-за ударов начался пожар, который быстро был потушен», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. В ходе атаки пострадала 66-летняя женщина, которая была доставлена в Курскую областную больницу. По предварительным данным, ее жизни ничего не угрожает.

Также сообщается о сгоревшем частном доме в деревне Тереховка, вызванном ударом другого дрона. Жители успели эвакуироваться, о раненых не сообщается.

Рыльск уже подвергался атакам украинских беспилотников: ранее удары пришлись по жилым пятиэтажкам, где пострадали семь мирных жителей, в том числе дети, а также были повреждены фасады зданий и выбиты окна. Тогда также возникали пожары в квартирах и гостинице, которые были оперативно ликвидированы экстренными службами.

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В ночь на сегодня украинские беспилотные летательные аппараты осуществили атаку на город Рыльск. В результате инцидента были повреждены около четырех дачных домов, после чего начался пожар. Огонь удалось оперативно локализовать и потушить, однако пострадал один человек. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. «Сегодня ночью украинские БПЛА атаковали город Рыльск. Повреждено порядка четырех дачных домов: из-за ударов начался пожар, который быстро был потушен», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. В ходе атаки пострадала 66-летняя женщина, которая была доставлена в Курскую областную больницу. По предварительным данным, ее жизни ничего не угрожает. Также сообщается о сгоревшем частном доме в деревне Тереховка, вызванном ударом другого дрона. Жители успели эвакуироваться, о раненых не сообщается. Рыльск уже подвергался атакам украинских беспилотников: ранее удары пришлись по жилым пятиэтажкам, где пострадали семь мирных жителей, в том числе дети, а также были повреждены фасады зданий и выбиты окна. Тогда также возникали пожары в квартирах и гостинице, которые были оперативно ликвидированы экстренными службами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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