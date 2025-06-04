Bloomberg: США отказались прикрывать с воздуха войска Европы на Украине

США отказались предоставлять воздушное прикрытие для европейских войск, которые могут быть размещены на территории Украины после окончания боевых действий. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом переговоров между западными союзниками.
«США отказываются предоставить средства ПВО для поддержки „сил обеспечения безопасности“, которые Великобритания и Франция планируют разместить на Украине после завершения конфликта», — пишет Bloomberg. Агентство ссылается на свои источники.
По информации издания, в процессе консультаций с представителями США европейские партнеры пришли к выводу, что администрация американского главы Дональда Трампа не предоставит тех гарантий, которых они ожидают для обеспечения поддержки инициируемой Европой «коалиции желающих». Источники Bloomberg отмечают, что отказ США выполнять ключевую просьбу европейских партнеров свидетельствует о сохраняющихся разногласиях между странами Запада.
При этом Великобритания и Франция рассчитывают, что США продолжат предоставлять разведывательную информацию и осуществлять наблюдение за российско-украинской границей даже после завершения боевых действий. Вопрос о форматах западной поддержки Украины обсуждается на фоне неопределенности вокруг долгосрочных гарантий безопасности со стороны Штатов и разногласий внутри НАТО относительно перспектив размещения международных сил на территории страны после окончания конфликта.
Ранее президент США Дональд Трамп обратился к сенаторам-республиканцам с просьбой не выносить на голосование законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении России. Об этом сообщил председатель сенатского комитета по вооруженным силам Роджер Уикер. По его словам, Трамп попросил лидера республиканского большинства в верхней палате Джона Тьюна отложить рассмотрение законопроекта на текущей неделе, пишет RT.
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