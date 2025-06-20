Силуанов заявил о первых сигналах возврата западных компаний в РФ

Силуанов: иностранные компании начинают инвестировать в экономику России
© Служба новостей «URA.RU»
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Силуанов заявил о том, что Россия приветствует иностранный капитал
Силуанов заявил о том, что Россия приветствует иностранный капитал Фото:

На данный момент отсутствуют заявки на возвращение иностранных компаний в Россию, однако наблюдается рост интереса к инвестициям в российскую экономику. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Какие-либо заявки на вход — пока нет, но чувствуем, что ситуация меняется, и интерес к вложениям в Россию растет», — отметил Антон Силуанов в интервью изданию «Известия» на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Министр подчеркнул, что Россия по-прежнему делает ставку на собственные ресурсы, однако приветствует приток иностранного капитала для развития своей экономики. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.

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На данный момент отсутствуют заявки на возвращение иностранных компаний в Россию, однако наблюдается рост интереса к инвестициям в российскую экономику. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. «Какие-либо заявки на вход — пока нет, но чувствуем, что ситуация меняется, и интерес к вложениям в Россию растет», — отметил Антон Силуанов в интервью изданию «Известия» на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Министр подчеркнул, что Россия по-прежнему делает ставку на собственные ресурсы, однако приветствует приток иностранного капитала для развития своей экономики. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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