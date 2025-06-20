Путин высказался о судьбе цифрового рубля

Президент России Владимир Путин предложил сделать массовым систему цифрового рубля и призвал Кабинет министров и Центральный банк ускорить ее внедрение. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании.
«Сейчас задача сделать использование цифрового рубля массовым — как гражданами, так и организациями, включая банки. Россия создает национальную цифровую логистическую платформу», — передает слова Владимира Путина корреспондент информационного агентства URA.RU.
Ранее в Госдуме был принят в первом чтении законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс, который предусматривает открытие специальных счетов в Федеральном казначействе и проведение пилотного проекта с 1 октября 2025 года. Официальные лица неоднократно подчеркивали, что переход на цифровой рубль будет происходить постепенно и не приведет к отмене наличных или блокировке счетов граждан.
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