Путин высказался о судьбе цифрового рубля

Путин призвал сделать массовым использование цифрового рубля
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Он призвал Кабинет министров ускорить процесс внедрения этой технологии
Он призвал Кабинет министров ускорить процесс внедрения этой технологии Фото:

Президент России Владимир Путин предложил сделать массовым систему цифрового рубля и призвал Кабинет министров и Центральный банк ускорить ее внедрение. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании. 

«Сейчас задача сделать использование цифрового рубля массовым — как гражданами, так и организациями, включая банки. Россия создает национальную цифровую логистическую платформу», — передает слова Владимира Путина корреспондент информационного агентства URA.RU.

Ранее в Госдуме был принят в первом чтении законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс, который предусматривает открытие специальных счетов в Федеральном казначействе и проведение пилотного проекта с 1 октября 2025 года. Официальные лица неоднократно подчеркивали, что переход на цифровой рубль будет происходить постепенно и не приведет к отмене наличных или блокировке счетов граждан.

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Президент России Владимир Путин предложил сделать массовым систему цифрового рубля и призвал Кабинет министров и Центральный банк ускорить ее внедрение. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании.  «Сейчас задача сделать использование цифрового рубля массовым — как гражданами, так и организациями, включая банки. Россия создает национальную цифровую логистическую платформу», — передает слова Владимира Путина корреспондент информационного агентства URA.RU. Ранее в Госдуме был принят в первом чтении законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс, который предусматривает открытие специальных счетов в Федеральном казначействе и проведение пилотного проекта с 1 октября 2025 года. Официальные лица неоднократно подчеркивали, что переход на цифровой рубль будет происходить постепенно и не приведет к отмене наличных или блокировке счетов граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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