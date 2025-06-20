20 июня 2025

Mash Gor: в минэкономразвития Северной Осетии пришли с обысками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обыски прошли в республиканской структуре
Обыски прошли в республиканской структуре Фото:

В министерстве экономического развития Северной Осетии правоохранительные органы провели обыски. Об этом сообщает telegram-канал Mash Gor.

«Предварительно, правоохранители нагрянули в ведомство с проверкой. Их интересует, как в министерстве распоряжались грантами, которые в 2023–2024 годах выделял комитет по туризму», — передает канал.

В УМВД России по Северной Осетии направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее бывшему министру туризма республики Алану Диамбекову предъявляли обвинение в растрате 180 миллионов рублей. Следственный комитет проводил проверку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В министерстве экономического развития Северной Осетии правоохранительные органы провели обыски. Об этом сообщает telegram-канал Mash Gor. «Предварительно, правоохранители нагрянули в ведомство с проверкой. Их интересует, как в министерстве распоряжались грантами, которые в 2023–2024 годах выделял комитет по туризму», — передает канал. В УМВД России по Северной Осетии направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее бывшему министру туризма республики Алану Диамбекову предъявляли обвинение в растрате 180 миллионов рублей. Следственный комитет проводил проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...