Минпросвещения не станет стандартизировать школьную форму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Единой школьной формы в РФ не планируется
Единой школьной формы в РФ не планируется Фото:

Министерство просвещения России не планирует вводить единую школьную форму для всех учеников страны. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на полях Петербургского международного экономического форума.

«Посмотрите, у нас есть разные здания и по оформлению, и по дизайну. То же самое и со школьной формой. Поэтому я не думаю, что здесь какая-то может быть такая унификация», — заявил министр, передает РИА Новости.

Сергей Кравцов уточнил, что образовательные учреждения вправе сами определять требования к внешнему виду учеников. Решение о введении формы или выборе ее фасона остается на усмотрение каждой школы, подчеркнул глава Минпросвещения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство просвещения России не планирует вводить единую школьную форму для всех учеников страны. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на полях Петербургского международного экономического форума. «Посмотрите, у нас есть разные здания и по оформлению, и по дизайну. То же самое и со школьной формой. Поэтому я не думаю, что здесь какая-то может быть такая унификация», — заявил министр, передает РИА Новости. Сергей Кравцов уточнил, что образовательные учреждения вправе сами определять требования к внешнему виду учеников. Решение о введении формы или выборе ее фасона остается на усмотрение каждой школы, подчеркнул глава Минпросвещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...