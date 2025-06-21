Минпросвещения не станет стандартизировать школьную форму

Министерство просвещения России не планирует вводить единую школьную форму для всех учеников страны. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на полях Петербургского международного экономического форума.
«Посмотрите, у нас есть разные здания и по оформлению, и по дизайну. То же самое и со школьной формой. Поэтому я не думаю, что здесь какая-то может быть такая унификация», — заявил министр, передает РИА Новости.
Сергей Кравцов уточнил, что образовательные учреждения вправе сами определять требования к внешнему виду учеников. Решение о введении формы или выборе ее фасона остается на усмотрение каждой школы, подчеркнул глава Минпросвещения.
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