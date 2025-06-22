Трамп дает сигналы Ирану после бомбежки ядерных объектов

США активно пытаются предотвратить эскалацию, передавая Тегерану сигналы о готовности ограничиться текущими ударами при условии сдержанности Ирана. Об этом сообщают Aргументы и факты.
«Вашингтон всеми силами подает сигналы Тегерану, что если он сдержан будет, то этим все и ограничится», — написало издание argumenti.ru. Вашингтон использует дипломатические каналы, чтобы донести эту позицию, стремясь избежать ответных атак на американские базы и корабли. Сам Трамп публично заявил о завершении задачи и наступлении времени для мира, что может рассматриваться как часть этих сигналов.
В ночь на 22 июня американские ВВС нанесли удары по иранским ядерным объектам, что ознаменовало прямое вступление США в вооруженный конфликт. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о начале войны. Иранские власти объявили всех американских граждан и военных на Ближнем Востоке законными целями для ответных ударов.
Иран нанес ответный удар по Тель-Авив и Хайфу, часть из них прорвала систему ПВО. По предварительным данным, в центральном Израиле есть погибшие, а в Хайфе зафиксировано 15 пострадавших. Иранское ТВ заявило о запуске 30 ракет, которые поразили десять районов Тель-Авива.
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