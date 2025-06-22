Трамп дает сигналы Ирану после бомбежки ядерных объектов

Трамп пытается предотвратить эскалацию конфликта с Ираном
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Трамп хочет остановить эскалацию конфликта
Трамп хочет остановить эскалацию конфликта Фото:
новость из сюжета
США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

США активно пытаются предотвратить эскалацию, передавая Тегерану сигналы о готовности ограничиться текущими ударами при условии сдержанности Ирана. Об этом сообщают Aргументы и факты.

«Вашингтон всеми силами подает сигналы Тегерану, что если он сдержан будет, то этим все и ограничится», — написало издание argumenti.ru. Вашингтон использует дипломатические каналы, чтобы донести эту позицию, стремясь избежать ответных атак на американские базы и корабли. Сам Трамп публично заявил о завершении задачи и наступлении времени для мира, что может рассматриваться как часть этих сигналов.

В ночь на 22 июня американские ВВС нанесли удары по иранским ядерным объектам, что ознаменовало прямое вступление США в вооруженный конфликт. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о начале войны. Иранские власти объявили всех американских граждан и военных на Ближнем Востоке законными целями для ответных ударов. 

Иран нанес ответный удар по Тель-Авив и Хайфу, часть из них прорвала систему ПВО. По предварительным данным, в центральном Израиле есть погибшие, а в Хайфе зафиксировано 15 пострадавших. Иранское ТВ заявило о запуске 30 ракет, которые поразили десять районов Тель-Авива.

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США активно пытаются предотвратить эскалацию, передавая Тегерану сигналы о готовности ограничиться текущими ударами при условии сдержанности Ирана. Об этом сообщают Aргументы и факты. «Вашингтон всеми силами подает сигналы Тегерану, что если он сдержан будет, то этим все и ограничится», — написало издание argumenti.ru. Вашингтон использует дипломатические каналы, чтобы донести эту позицию, стремясь избежать ответных атак на американские базы и корабли. Сам Трамп публично заявил о завершении задачи и наступлении времени для мира, что может рассматриваться как часть этих сигналов. В ночь на 22 июня американские ВВС нанесли удары по иранским ядерным объектам, что ознаменовало прямое вступление США в вооруженный конфликт. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о начале войны. Иранские власти объявили всех американских граждан и военных на Ближнем Востоке законными целями для ответных ударов.  Иран нанес ответный удар по Тель-Авив и Хайфу, часть из них прорвала систему ПВО. По предварительным данным, в центральном Израиле есть погибшие, а в Хайфе зафиксировано 15 пострадавших. Иранское ТВ заявило о запуске 30 ракет, которые поразили десять районов Тель-Авива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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