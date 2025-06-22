На Украине обеспокоились будущим после ударов США по Ирану

Втягивание США в длительный конфликт может лишить Украину американской помощи, повысить цены на нефть, укрепив позиции России, и привести к расколу Запада, что оставит Киев без поддержки в эпоху глобальных потрясений. Об этом пишет издание «Страна.ua».
«Втягивание же США в длительную войну обнулит перспективы любой американской помощи, приведет к росту цен на нефть (а значит — к укреплению позиций России) и, возможно, к окончательному расколу глобального Запада и к вступлению его в эру больших потрясений, во время которых ему будет явно не до Украины», — говорится в сообщении издания. Дополнительной угрозой для Киева названо разрушение международного права, вызванное этими действиями.
Утром 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане, заявив об их полном уничтожении и призвав Иран к миру. В ответ глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран оставляет за собой право на самооборону для защиты своих интересов. Иранское внешнеполитическое ведомство обвинило США в начале войны, нанеся удар по ядерным объектам, что усиливает напряжённость и подчёркивает разногласия сторон.
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