Зам Лаврова заявил о готовности России к диалогу с Западом

Грушко: Россия не считает себя врагом Запада и готова к диалогу
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Москва открыта для обсуждения вопросов, заявили в МИД РФ
Москва открыта для обсуждения вопросов, заявили в МИД РФ Фото:

Россия не считает себя врагом западных стран и готова к диалогу при условии отказа Запада от конфронтационной политики. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Мы не считаем себя врагом Запада и готовы к диалогу», — сказал Грушко в интервью агентству РИА Новости. По его словам, Москва открыта для обсуждения вопросов, если оппоненты проявят готовность к прагматичному сотрудничеству на основе принципов суверенного равенства и взаимного уважения интересов. Дипломат также отметил необходимость прекращения расширения западных структур на восток.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в Европе существует так называемая «партия войны», представители которой делают ставку на дальнейшую эскалацию отношений с Россией. Она подчеркивала, что подобная политика ведет к росту напряженности и препятствует конструктивному диалогу, напоминает RT.

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Россия не считает себя врагом западных стран и готова к диалогу при условии отказа Запада от конфронтационной политики. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. «Мы не считаем себя врагом Запада и готовы к диалогу», — сказал Грушко в интервью агентству РИА Новости. По его словам, Москва открыта для обсуждения вопросов, если оппоненты проявят готовность к прагматичному сотрудничеству на основе принципов суверенного равенства и взаимного уважения интересов. Дипломат также отметил необходимость прекращения расширения западных структур на восток. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в Европе существует так называемая «партия войны», представители которой делают ставку на дальнейшую эскалацию отношений с Россией. Она подчеркивала, что подобная политика ведет к росту напряженности и препятствует конструктивному диалогу, напоминает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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