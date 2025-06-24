Володин: законы против нелегальной миграции заработали в России

Законы вступили в силу, заявил Володин
В России вступили в силу законы, направленные на борьбу с нелегальной миграцией. ОБ этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Все законы заработали", — передает слова Володина РИА Новости. Он добавил, что с прошлого года было принято 16 законов, которые помогают правоохранительным органам.
С 5 февраля 2025 года введен режим высылки для мигрантов без законных оснований для нахождения в стране. В реестр внесены более 800 тысяч нарушителей.
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