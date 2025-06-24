Володин: законы против нелегальной миграции заработали в России

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Законы вступили в силу, заявил Володин
Законы вступили в силу, заявил Володин Фото:

В России вступили в силу законы, направленные на борьбу с нелегальной миграцией. ОБ этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Все законы заработали", — передает слова Володина РИА Новости. Он добавил, что с прошлого года было принято 16 законов, которые помогают правоохранительным органам.

С 5 февраля 2025 года введен режим высылки для мигрантов без законных оснований для нахождения в стране. В реестр внесены более 800 тысяч нарушителей.

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В России вступили в силу законы, направленные на борьбу с нелегальной миграцией. ОБ этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Все законы заработали", — передает слова Володина РИА Новости. Он добавил, что с прошлого года было принято 16 законов, которые помогают правоохранительным органам. С 5 февраля 2025 года введен режим высылки для мигрантов без законных оснований для нахождения в стране. В реестр внесены более 800 тысяч нарушителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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